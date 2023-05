Formula 1 e Sky Group produrranno in collaborazione la prima trasmissione di F1 per bambini in occasione del GP d’Ungheria di quest’anno. Il progetto interesserà il pubblico del Regno Unito e Germania e prevede la creazione di un feed internazionale dedicato, con grafica su misura, effetti sonori e funzionalità speciali, assieme alla realtà aumentata su specifiche angolazioni della telecamera. Tutto questo migliorerà la trasmissione per il pubblico più giovane.

Nel Regno Unito Nico Rosberg e Danica Patrick presenteranno F1 Juniors assieme ai presentatori dello spettacolo Sky Kids “FYI”, Braydon e Scarlett, e il giovane pilota di go-kart Zac. Nel corso del fine settimana di gara, alcuni bambini avranno la possibilità di cimentarsi in vari ruoli televisivi, tra i quali interviste con i loro piloti preferiti e altri grandi nomi del paddock, attività di presentazione con Natalie Pinkham e il team Sky Sports F1, e commento dal vivo durante la gara.

In Germania, Sky Deutschland sta organizzando un casting aperto per talenti emergenti di età compresa tra 10 e 14 anni che saranno invitati a partecipare al programma “Sky Next Generation”, che utilizzando il feed su misura di F1 includerà anche contenuti editoriali speciali per un pubblico più giovane.

Dichiarazioni

Ian Holmes, direttore dei diritti dei media e della creazione di contenuti della Formula 1, ha dichiarato: “Vogliamo assicurarci che i nostri fan di tutte le età possano divertirsi e innamorarsi della Formula 1. Lavorare con i nostri partner di lunga data di Sky su questo progetto per rivolgersi a un pubblico più giovane è davvero entusiasmante. Questo è il primo nel suo genere nel motorsport e sono entusiasta di vedere la trasmissione prendere vita e di guardare la prossima generazione di talenti della presentazione”.

Jenson Button, ex campione del mondo di F1 e presentatore Sky F1 ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di offrire alla prossima generazione di fan di F1 una piattaforma per mostrare la loro passione ed entusiasmo per lo sport mentre la F1 continua a crescere in popolarità tra il pubblico più giovane. Potremmo trovare il nostro prossimo Crofty o Naomi Schiff”.

Charly Classen, vicepresidente esecutivo Sport Sky Deutschland, ha dichiarato: “Con Sky Next Generation abbiamo svolto un vero e proprio lavoro pionieristico nelle nostre trasmissioni calcistiche e dimostrato che noi di Sky siamo coraggiosi e disposti anche a ripensare le nostre trasmissioni e ad andare in altre direzioni. La risposta alle prime produzioni Sky Next Generation da parte dei nostri spettatori è stata travolgente e quindi ora stiamo facendo il passo successivo con la prima trasmissione in Formula 1. Sono sicuro che anche i giovani fan del motorsport saranno entusiasti”.

Luca Colombo

