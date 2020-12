Dal 1° gennaio 2021 Simone Resta lascerà l’incarico di responsabile responsabile dell’area Ingegneria Telaio in Ferrari per passare alla Haas. Le responsabilità e le mansioni di Resta verranno assunte da Enrico Cardile.

Nuova organizzazione

Secondo quanto riporta il comunicato della scuderia di Maranello, la partenza dell’ingegner Resta si inserisce nel contesto della ristrutturazione della logica organizzativa comunicata durante l’estate.

Enrico Cardile subentrerà a Resta, pur assumendo il ruolo di responsabile della nuova area Chassis. Vengono confermati Enrico Gualtieri come responsabile della PU e Laurent Mekies come Direttore Sportivo e reponsabile delle attività di pista.

Le dichiarazioni di Binotto

“La struttura di un team come la Scuderia Ferrari si evolve in modo veloce, anticipando i cambiamenti. A partire dal 2021, con l’introduzione dei nuovi regolamenti, vengono poste davanti a tutti noi delle sfide nuove, che vanno affrontate con pragmatismo e apertura, come del resto avevamo iniziato a fare con le modifiche organizzative annunciate alcuni mesi fa.

È per questo che crediamo che la relazione storica che abbiamo con Haas sin da prima del suo arrivo in Formula 1 costituisca per entrambe le parti la base per sfruttare ogni possibile sinergia, coerentemente con quanto definito dai regolamenti FIA. È con questo spirito che siamo lieti di annunciare che un tecnico di valore come Simone Resta andrà a rafforzare la struttura tecnica della squadra americana a partire dall’inizio del prossimo anno.

Questo passo rappresenta quindi un’ulteriore tappa del processo di continua evoluzione della nostra squadra. Simone, cui va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto finora, avrà un ruolo rilevante all’interno di un team che ha ribadito il suo impegno a lungo termine in Formula 1 e che, anche con l’arrivo di un pilota della Ferrari Driver Academy, Mick Schumacher, ha rafforzato un rapporto già molto stretto con la Scuderia.

Enrico Cardile avrà il compito di gestire e coordinare le risorse tecniche e umane direttamente legate allo sviluppo della prestazione e alla progettazione della vettura.”

Passaggio sempre nell’orbita Ferrari

Per il tecnico italiano si tratta di un nuovo cambio di casacca. Resta, infatti, ha militato nel 2019 in Alfa Romeo Sauber e nel 2020 alla Ferrari; nel 2021 andrà in Haas.

Pur rimanendo in un certo senso fedele all’orbita Ferrari, i contorni di questo spostamento rimangono vaghi, se letti esclusivamente nell’ottica di riorganizzazione aziendale. Un tecnico di comprovata esperienza come Resta avrebbe fatto comodo a Maranello sia per il 2021, sia per la rivoluzione tecnica del 2022.

Con tutta probabilità il tecnico italiano passa in Haas per fornire un miglior supporto alla scuderia dove guiderà Mick Schumacher. A livello di speculazione, possiamo dire che questo passaggio sancirebbe la nuova sinergia tra la scuderia di Maranello ed il team americano. La “costruzione” e la riorganizzazione per il 2021 della Haas sembra ricalcare indirettamente quanto fatto nel 2018 con l’Alfa Romeo Sauber e Charles Leclerc.

