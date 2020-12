Dopo l’annuncio arrivato nella giornata di ieri della firma di Nikita Mazepin, il team Haas ha svelato anche chi sarà il suo compagno di squadra: Mick Schumacher. Non era di certo un mistero la prossima formazione del team americano, ma adesso finalmente è arrivata l’ufficialità.

L’attuale leader della Formula 2, prima di calarsi nell’abitacolo della Haas, dovrà però difendere il vantaggio nella serie cadetta per lauerarsi campione e presentarsi nel migliore dei modi in F1.

Contratto pluriennale per il giovane tedesco, che scenderà in pista già nella prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi e nei test per giovani piloti post-stagionali.

STEINER ACCOGLIE SCHUMACHER

“Sono molto contento di essere in grado di confermare Mick Schumacher nella nostra formazione di piloti per la prossima stagione e non vedo l’ora di accoglierlo nel team”, ha dichiarato Günther Steiner, Team Principal della Haas F1 Team. “Il campionato di Formula 2 è servito a lungo come banco di prova per i talenti per mostrare il proprio talento e Mick ha vinto gare, collezionato podi e si è distinto contro alcuni talenti davvero eccezionali nel 2020”. “Credo fermamente che si sia guadagnato l’opportunità di passare alla Formula 1 in base alle sue prestazioni. Abbiamo un’opportunità davanti a noi, come squadra, per valutare e far crescere un nuovo pilota”. “Stiamo mettendo in atto i nostri elementi costitutivi per la continua crescita a lungo termine della squadra e attendo con impazienza il contributo di Mick sia dentro che fuori la pista”. SCHUMACHER FELICE DELL’OPPORTUNITÀ “La prospettiva di essere sulla griglia di Formula 1 il prossimo anno mi rende incredibilmente felice e sono semplicemente senza parole”, ha dichiarato Mick Schumacher.