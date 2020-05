Silverstone e Hockenheim si ritrovano a contendersi un Gran Premio, anzi due. Il Coronavirus, infatti, continua a non lasciare in pace la Formula 1. L’attuale bozza di calendario, l’ultima versione in termini di tempo, potrebbe essere nuovamente modificata. Questo a causa delle possibili difficoltà che potrebbe incontrare l’appuntamento nel Regno Unito.

SILVERSTONE IN DUBBIO

Il circuito inglese di Silverstone deve nuovamente affrontare nuovamente l’incertezza, mentre quello di Hockenheim diventa un candidato sempre più forte.

In questi giorni Stuart Pringle, direttore dell’autodromo di Silverstone, aveva assicurato la presenza di un accordo tra la Formula 1 ed il circuito per ospitare non solo la tappa del Gran Premio originariamente prevista, ma anzi ben due. Il patto era che si sarebbero dovute tenere entrambe le gare a porte chiuse. Cos’è andato storto?

Le ultime indiscrezioni rimandano alla quarantena obbligatoria. Infatti, secondo le ultime notizie non sarebbe prevista l’esenzione dalla quarantena obbligatoria fra le norme di coloro che potranno prendere parte al Gran Premio di Gran Bretagna. Va da sé che una situazione del genere rende ancora una volta instabile l’effettiva possibilità di vedere veramente la Formula 1 sul terreno inglese, anche solo per una gara.

HOCKENHEIM WILKOMMEN?

Questa tormentata tappa europea potrebbe quindi spostarsi altrove. Nel caso la Gran Bretagna non dovesse essere ritenuta idonea per ospitare la Formula 1, ci si sposterà in Germania.

Il circuito di Hockenheim, infatti, si candida come primo sostituto. Sarebbe senz’altro una scelta sensata, in quanto il tracciato tedesco è stato già ritenuto idoneo per correre e ha ospitato la Formula 1 di recente. Per un certo verso sarebbe anche bello rivedere la Germania prendere parte alla stagione 2020. Tuttavia per un evento che torna, ce ne sarebbe un altro – storico – in bilico.

Non ci resta che aspettare di capire che forma prenderà la settantesima edizione del Mondiale di Formula 1. Sicuramente la più tormentata della storia.

Silvia Giorgi