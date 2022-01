In un’intervista pubblicata sul sito ufficiale della F1, Sebastian Vettel ha dichiarato di come avrebbe voluto andasse il suo 2021 con Aston Martin. Il tedesco, che dopo aver lasciato Ferrari si è lanciato nella nuova avventura con la casa britannica, non si nasconde e rilancia le proprie ambizioni per il futuro.

Un 2021 poco soddisfacente, con un podio ottenuto in Azerbaijan ed un secondo posto a Budapest, salvo poi essere squalificato per un’irregolarità relativa alla benzina. Chiamato ad esprimere un giudizio sull’ultimo campionato, SV5 risponde: “Sì e no. Penso che sia una squadra fantastica. Mi è piaciuto molto lavorare con il team e naturalmente penso sia stata una grande opportunità. Ma anche no in termini di risultati, ovviamente. L’intero team ed io speravamo in qualcosa di più. Abbiamo sofferto a causa del regolamento, che è cambiato: il team aveva una buona macchina nel 2020, ma non è stato così per il 2021, perciò abbiamo fatto ciò che potevamo.”

LA BATTAGLIA CON ALONSO E LE SPERANZE PER IL 2022

In compenso, facendo da contrappeso ad una stagione no, il numero 5 di Aston Martin ha guadagnato il Crypto.com Overtake Award, ovvero il premio per il numero di sorpassi: “E’ stata una lunga annata, con molti sorpassi. Ovviamente abbiamo avuto delle sessioni di qualifica che non sono andate come avremmo voluto e ci è toccato rimontare in gara. A volte con più successo di altre. Mi è piaciuto. Il centro classifica era molto concentrato e ovviamente combattere con Fernando è speciale.”

Su Alonso e sul futuro, Seb ha detto: “E’ passato un po’ di tempo dall’ultima volta in cui abbiamo combattuto e alcuni ricordi sono tornati in mente. L’ultima volta è stato per il campionato. E’ stato molto divertente, ma ovviamente miriamo ad essere un po’ più avanti in griglia il prossimo anno e a correre…per trofei più grandi. Ci sono stati alti e bassi, ma ovviamente le speranze per il 2022 sono grandi, grazie ad una nuova auto, nuovi regolamenti ed il team che è cresciuto, e si spera diventi più forte.”

Ricordiamo che la nuova Aston Martin verrà presentata il 10 febbraio, in attesa che si spengano ancora una volta i semafori e scatti la nuova stagione!

Giulia Scalerandi

