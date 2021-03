La Formula 1 torna in pista per la seconda giornata di test sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Dopo il miglior tempo fatto realizzare da Max Verstappen nella giornata di ieri, i team sono attesi ad altre otto ore di lavoro in pista nel tentativo di raccogliere dati utili in vista dello start iridato. Tra i protagonisti più attesi vi è Fernando Alonso, atteso al debutto sulla nuova Alpine. Seguite la nostra cronaca live per rimanere aggiornati sulla sessione!