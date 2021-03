Appena concluse le prime 4 ore di test pre-stagionali di F1 a Sakhir. Nella sessione mattutina del primo dei tre giorni di prove, davanti a tutti si è posizionato Daniel Ricciardo, al volante della McLaren MCL35M. Subito problemi invece per Mercedes e Haas, che hanno speso gran parte del tempo ai box per sostituire il cambio delle loro monoposto. Bandiera rossa negli ultimi minuti, con Leclerc costretto a parcheggiare la sua Ferrari su indicazione del muretto.

RICCIARDO AL COMANDO, BENE GASLY

Comincia bene l’avventura di Daniel Ricciardo con la McLaren. Tempi ancora molto alti, con l’australiano che ha girato in 1:32.203. Sessione condizionata dal vento, che ha provocato qualche problema di sporco in pista, oltre a qualche errore in staccata da parte dei piloti, specialmente in curva 1.

Ottima prova da parte di Pierre Gasly, staccato di soli 28 millesimi dal leader, ma con mescola più morbida (C3 contro C2). Il francese è il pilota che ha completato più giri in assoluto, ben 74.

Terzo Max Verstappen, seguito da Esteban Ocon e Charles Leclerc. Sesto invece Kimi Raikkonen, davanti a Sebastian Vettel e Roy Nissany. Ultime due posizioni occupate dalla Haas di Mick Schumacher e dalla Mercedes di Valtteri Bottas.

EMERGONO I PRIMI PROBLEMI

Non inizia nel migliore dei modi la stagione della Mercedes. La W12 è stata infatti parcheggiata per la maggior parte del tempo, con Valtteri Bottas che è riuscito a completare soltanto l’installation lap prima di tornare ai box. I meccanici Mercedes sono stati impegnati poi a sostituire il cambio, prima di rimandare il finlandese in pista negli ultimi 30 minuti.

Stesso problema anche sulla Haas: Mick Schumacher ha concluso soltanto 7 tornate per poi uscire di nuovo solo nella parte finale della sessione. Proprio negli ultimi minuti una bandiera rossa ha interrotto le prove, con Charles Leclerc fermo in curva 4. Non si conosce ancora la causa di questo stop, ma si ipotizza possa riguardare la power unit. Ne sapremo di più prima del turno pomeridiano, che inizierà alle 13 italiane.

Carlo Luciani