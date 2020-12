Romain Grosjean è stato dimesso questa mattina dal Bahrain Defence Force Hospital, dove era stato portato domenica in seguito al terribile schianto che lo ha visto coinvolto nel corso del primo giro del Gran Premio del Bahrain. Grosjean proseguirà la riabilitazione nello stato asiatico con l’obiettivo di rientrare nell’ultimo appuntamento di Abu Dhabi.

“Romain Grosjean è stato dimesso dal Bahrain Defence Force Hospital (BDF) alle 10:30 di mercoledì mattina, ora locale. Grosjean ha trascorso tre notti in ospedale dopo l’incidente di domenica scorsa al Gran Premio del Bahrain e continuerà un trattamento privato per le ustioni al dorso delle mani e per il momento rimarrà in Bahrain. A nome di Romain Grosjean e di tutta la squadra, ringraziamo tutti coloro che si sono presi cura di lui all’ospedale BDF”.

Con questa nota, diffusa nella mattinata italiana, la Haas ha comunicato la dimissione di Romain Grosjean, con il pilota che già tramite i suoi canali social aveva rassicurato tutti sulle sue reali condizioni, mostrandosi già carico e determinato già poche ore dopo il terribile schianto ed il conseguente rogo in cui era stato coinvolto nel corso delle fasi iniziali del Gran Premio sul tracciato di Sakhir.

In un impatto ad oltre 220 km/h e con una decelerazione di oltre 50G, per Grosjean si era temuto il peggio, con il ricovero in ospedale che aveva evidenziato una sospetta frattura delle costole. Invece il 34enne franco-svizzero ha riportato “solo” delle ustioni al dorso delle mani, prontamente trattate dal personale medico dell’ospedale militare del Bahrain.

My right hand this morning. The happiness I had when I was told that I didn’t need the full dressing anymore and could use my finger was huge. Almost cried. A victory on my way to recovery pic.twitter.com/QuZojM1mZe

