E’ scattata la seconda fase di vendita dei biglietti per i due appuntamenti italiani del Mondiale di Formula 1, in programma rispettivamente a Imola dal 19 al 21 maggio e a Monza nel week-end dell’1-3 settembre. Dopo i numeri da record fatti registrare nel periodo pre-natalizio, gli appassionati potranno ora approfittare dell’opportunità di assicurarsi uno nuovo stock da 150mila tagliandi suddivisi nelle tre giornate di ciascun evento: le previsioni sembrano andare verso un nuovo boom di presenze.

Sessantamila biglietti per il Gran Premio d’Italia a Monza, più altri 90 mila per quello del Made in Italy e dell’Emilia Romagna a Imola. I fans italiani, unici in Europa ad avere l’opportunità di potersi godere ben due appuntamenti iridati anche nella stagione 2023, sono in fermento per la riapertura delle vendite che potrà consentire loro di assistere al sesto ed al quindicesimo round del Mondiale. Come si ricorderà, lo scorso anno sono stati ben 336.647 gli spettatori che nell’arco dei tre giorni hanno assistito alla 93esima edizione dell’appuntamento nel Tempio della Velocità, mentre sono stati circa 130mila quelli presenti sull’autodromo del Santerno, in un fine settimana parzialmente condizionato dalla pioggia.

I PREZZI PER IMOLA: 90 EURO L’ABBONAMENTO PRATO

Per quanto riguarda Imola, si parte dai 90 euro richiesti per il biglietto prato generico su tre giornate, mentre per l’accesso al settore non numerato della Rivazza la spesa complessiva per il week-end sarà di 110 euro. In alternativa, si potrà optare per il singolo tagliando a 50 euro nella giornata del venerdì, 60 euro al sabato, 75 euro alla domenica, con il prato della Rivazza invece disponibile a 90 euro per il singolo giorno della gara. Passando ai tagliandi numerati in tribuna, si parte dai 200 euro per il Gran Premio alla Villeneuve e Rivazza fino ai 660 per il settore di fronte ai box.

I TAGLIANDI DI MONZA: VERSO UN NUOVO RECORD DI PRESENZE?

Passando all’appuntamento in programma nel primo fine settimana di settembre a Monza, sarà possibile assistere all’intero evento con un biglietto circolare Prato ad un costo di 111 euro. Il costo poi sale a 165 euro per le gradonate numerate posizionate internamente prima della Parabolica Alboreto, fino a raggiungere quota 1098 euro per l’abbonamento in Tribuna Centrale. Per la sola giornata di Domenica, invece, si va dai 90 euro del biglietto prato ai 275 e 350 euro per le varie tribune dislocate tra Ascari e Parabolica. 800 euro, invece, il costo per gustarsi il Gran Premio dalla Tribuna Centrale.

Secondo quanto reso noto, i biglietti potranno essere acquistati sui relativi siti web degli eventi, www.monzanet.it e www.autodromoimola.it, ma anche sul sito web www.TicketOne.it. Parallelamente, proseguirà fino a esaurimento la vendita dei biglietti riservati ai soci Aci.

Marco Privitera