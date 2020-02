La nuova Mercedes AMG W11, la vettura con la quale Hamilton e Bottas affronteranno la stagione 2020, è stata presentata a Silverstone in mattinata: nelle immagini trasmesse sui canali social della scuderia anglo-tedesca, i piloti, Toto Wolff e James Allison hanno avuto modo di rilasciare dichiarazioni a caldo prima del debutto in pista.









Toto Wolff: un passo alla volta

Il giro di dichiarazioni comincia nel retrobox, in mezzo alle vetture del 2010 e del 2019, con Toto Wolff, il quale sottolinea il coraggioso grande salto da fornitore di motori a costruttore, ormai avvenuto dieci anni fa: “Abbiamo vinto dodici mondiali, ma bisogna ricordarsi dove è cominciato tutto“.

Toto sottolinea l’importanza della giornata, perché il team vede la macchina completa nel suo insieme per la prima volta e perché si tratta di un passo in avanti importante: “E’ l’inizio del viaggio nel 2020”.

Wolff sottolinea il significato di successo nello shakedown, ovvero completare il programma previsto senza intoppi, avendo un buon feedback dai piloti. Successivamente aggiunge: “Il prossimo obiettivo è andare a Barcellona, fare i test, mettere assieme i dati e arrivare ben preparati a Melbourne… è sicuramente un approccio passo a passo“.

Infine c’è spazio per una nota interessante: “Globalmente questo sarà un campionato di due anni. L’allocazione delle risorse per il prossimo anno è già stata presa in carico da qualcuno. L’obiettivo è comunque fare bene nel 2020″.

Lewis Hamilton: Bottas e… i soliti nomi

Lewis Hamilton si sente pronto dopo la pausa invernale e da uomo Mercedes afferma: “Far parte del processo di crescita della Mercedes… è parte della mia vita”.

L’inglese evidenzia come in questo punto dell’anno il pilota non senta particolare pressione ed elogia chi ha lavorato in fabbrica: “I ragazzi hanno lavorato sodo perché la macchina fosse pronta per oggi. Mi ricordo che la mia prima volta a bordo di una F1 è stata qui a Silverstone ed è sempre bello vedere persone che lavorano in sincronia, come un’orchestra, affinché tutto vada bene”.

Hamilton risponde sibillinamente alla domanda su chi saranno i suori rivali per quest’anno: “Bottas e… i soliti nomi“.

Valtteri Bottas: il primo a guidare la W11

Per Valtteri Bottas il 2019 è stata la migliore stagione in carriera ed è stato un anno su cui lavorare per crescere e migliorare in ottica futura.

Valtteri è il primo a portare in pista la nuova monoposto e traccia il programma delle attività: “La vettura è completamente nuova, è eccitante capire come funzionerà l’aerodinamica, il motore… Ci vuole un po’ di tempo per avere un vero feeling, lo shakedown è un momento per fare debugging e i dati completi li avremo nelle prossime settimane. Oggi faremo qualche giro di installazione, controlleremo i dati e il feedback, e faremo qualche giro per gli sponsor. Sono molto fortunato di essere il primo a provare la nuova vettura”.

James Allison: aumentare l’efficienza aerodinamica

Dal punto di vista tecnico James Allison rilascia alcune dichiarazioni interessanti: “Quest’anno saremo più convenzionali: porteremo novità a Melbourne che arriveranno, ma non una vettura nuova come nel 2019… i regolamenti erano cambiati in modo significativo e tardi, ripetere quanto fatto l’anno scorso non ha molto senso. Il nostro lavoro sulla nuova vettura si è concentrato sull’aumentare l’efficienza aerodinamica“.

Luca Colombo