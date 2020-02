Tolti i veli sulla SF1000, l’arma con cui la scuderia di Maranello affronterà la stagione 2020, è tempo di dare un’occhiata alla scheda con le specifiche tecniche della nuova Ferrari, in attesa dell’analisi tecnica relativa alle soluzioni proposte sulla vettura affidata a Vettel e Leclerc.









Unità propulsiva

Partiamo dai dati relativi alla PU:

Cilindrata: 1600 cc / Configurazione: V6 90° / Valvole: 4 per cilindro

Giri massimi: 15000 RPM

Sovralimentazione: Turbo singolo

Portata benzina: 100 kg/hr max / Quantità benzina per gara: 110 kg

Alesaggio: 80 mm / Corsa: 53 mm

Iniezione: Diretta, max 500 bar

Energia batteria: 4 MJ / Potenza MGU-K: 120 kW

Giri max MGU-K: 50.000 RPM / Giri max MGU-H: 125.000 RPM

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce (più retro) con comando semiautomatico sequenziale

I valori di potenza massima non sono stati dichiarati e, chiaramente, alcuni dettagli (come ad esempio la cilindrata e il numero di cilindri) sono fissati per regolamento.

Telaio, dimensioni e sistema frenante

Per quanto riguarda le indicazioni relative al telaio, notiamo l’impiego di materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio, con l’integrazione del sistema di protezione HALO.

Ferrari non ha fornito indicazioni relative alle dimensioni della nuova vettura, anche se si nota una certa rastremazione degli ingombri sul posteriore. Per quanto riguarda il peso, vengono indicati 745 kg, comprensivi di pilota, acqua e olio. Il 2020 sarà l’ultimo anno in cui vedremo gomme su cerchi da 13”.

Il sistema frenante prevede freni a disco auto-ventilanti in carbonio, forniti dalla Brembo, sull’anteriore e al posteriore, unitamente al sistema di controllo elettronico sui freni posteriori. Per quanto riguarda il differenziale, la SF1000 ne monta uno autobloccante a controllo idraulico.

Luca Colombo