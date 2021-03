Porsche ed il Gruppo Volkswagen starebbero considerando l’idea di entrare in F1. La clamorosa notizia è stata confermata dal vice presidente di Porsche Motorsport Fritz Enzinger in un intervista rilasciata a BBC Sport. Il tutto però dipende dai nuovi regolamenti sulle Power Unit che saranno in vigore a partire dal 2025.

Stefano Domenicali l’aveva detto che nuovi motoristi hanno mostrato interesse nel Circus, ma senza fare nomi. Le speculazioni oggi trovano conferma nelle parole di Enzinger, che però mette in chiaro un punto fondamentale: l’implementazione degli e-fuels o biocarburanti. E’ chiaro l’obiettivo della F1 di ridurre le emissioni di CO2 a zero entro il 2030, e Porsche vorrebbe anch’essa andare in questa direzione. Non è un mistero che la casa tedesca abbia investito in un progetto di produzione dell’idrogeno da trasformare in carburante che attualmente è sotto la supervisione di Siemens in Cile.

PORSCHE INTERESSATA, MA AD UNA CONDIZIONE

Ci sono dubbi sulla sostenibilità dell’elettrico e delle batterie, per questo si vorrebbero mantenere gli attuali motori a combustione ma con l’utilizzo di una nuova generazione di carburanti. Fritz Enzinger ha infatti dichiarato: “Sarebbe di grande interesse per noi se gli aspetti riguardanti la sostenibilità avessero un ruolo nei nuovi regolamenti, come ad esempio l’implementazione dei bio carburanti. Se questi aspetti venissero confermati, valuteremo nel dettaglio come Gruppo Volkswagen, i passi successivi”.

Una chiara dichiarazione di interesse da parte di Porsche per la F1, che in questo momento ha disperato bisogno di nuovi costruttori. Quale migliore occasione che il cambio dei regolamenti per dare una svolta, e Porsche è alla finestra: “Porsche ed il Gruppo Volkswagen osservano costantemente il cambiamento dei regolamenti di tutte le serie più rilevanti a livello mondiale. Il cambiamento dei regolamenti sul motore e sulla trasmissione della F1 a partire dal 2025 è uno di questi”.

MOTORISTA O COMPETITOR?

Non è chiaro ancora però se l’interesse di Porsche verso la F1 sia nei panni di fornitore di motori o di vero e proprio competitor. Ricordiamo che dopo l’uscita di Honda, Red Bull e alla ricerca di un nuovo partner proprio a partire dal 2025. Sarà solo una coincidenza?

Porsche è attualmente impegnata nelle corse Gt ed in Formula E, mentre a partire dal 2023 tornerà nell’Endurance nella classe LMDh. Tutti segnali che fanno capire come la casa tedesca voglia rilanciare il suo marchio nel mondo del Motorsport, e la F1 potrebbe rappresentare la consacrazione ideale anche in un ipotetica partnership con Red Bull. Inoltre tante case automobilistiche sono interessate agli e-fuels ed il Circus non dovrebbe farsi sfuggire questa occasione quando verranno discussi i nuovi regolamenti sul futuro.

Julian D’Agata