Come anticipato ai nostri microfoni nell’intervista esclusiva durante la puntata 339 di ‘Circus!’, nel 2021 Jacques Villeneuve non farà più parte del team di Sky Sport F1: al suo posto, oggi l’emittente televisiva ha annunciato Nico Rosberg.

Sinergia tra le “varie” Sky

Alla presentazione del palinsesto 2021 di Sky Sport, per quanto riguarda il mondo dello sport dei motori, la maggiore novità riguarda l’ingresso nella squadra di Sky Sport F1 del campione del mondo 2016 Nico Rosberg.

La partecipazione del tedesco deriva da una sinergia tra i canali Sky d’Europa (Sky Italia, Sky UK e Sky DE). Al momento non abbiamo ulteriori dettagli a riguardo, ma nel comunicato dell’emittente si legge che tale sinergia “nel tempo garantirà un efficace interscambio internazionale di grandi volti dello sport”.

La notizia dell’ingaggio del tedesco segue quanto comunicato da Jacques Villeneuve durante l’intervista esclusiva nell’ultima puntata di ‘Circus!’. Il canadese, infatti, aveva anticipato come la collaborazione con Sky fosse arrivata al capolinea e che il 2021 lo avrebbe visto attivo televisivamente con Canal Plus in lingua francese, per poi dedicarsi all’attività di pilota (nella NASCAR Whelen Euro Series).

GUARDA LA DIRETTA DELLA PUNTATA 339 DI ‘CIRCUS!’

Di certo non un debuttante

Possiamo affermare, dunque, che Nico Rosberg andrà a sostituire la figura di Jacques Villeneuve. Per il campione del mondo 2016 non si tratta del debutto con un microfono davanti ad una telecamera. Rosberg ha già collaborato con la controparte inglese di Sky nel recente passato e continua a portare avanti l’attività sul proprio canale di YouTube.

Il tedesco ha dato l’appuntamento in televisione con un messaggio in italiano pubblicato sui canali social di Sky: “Ciao a tutti, mi fa super piacere fare parte della famiglia Sky Sport Italia quest’anno, non vedo l’ora che cominci la stagione quest’anno.”

🗣 NICO ROSBERG HA UN MESSAGGIO PER VOI

🆕 Nuovo ingresso nella squadra di Sky Sport F1

🏁 Il Campione del mondo 2016 torna in pista con Sky

🤝 Grazie alla sinergia europea tra Sky Italia, Sky UK e Sky DE#SkyMotori #SkyMotoriDay #F1 #Formula1 @NicoRosberg pic.twitter.com/Zaf9byApVw — Sky Sport F1 (@SkySportF1) March 18, 2021

Luca Colombo