E’ stata una puntata di ‘Circus!’ indimenticabile quella che ha visto come nostri ospiti in diretta Jacques Villeneuve e Alex Caffi. I due, in compagnia di Federico Monti, hanno parlato della nuova avventura che li vedrà unire le forze nella NASCAR Whelen Euro Series durante la stagione 2021. Ma l’occasione è stata ghiotta per parlare con l’ex-campione del mondo di passato, presente e futuro: tra sfide in pista e…televisione.

NUOVA SFIDA NELLA NASCAR EUROPEA

Come anticipato nelle scorse settimane, Jacques Villeneuve punterà alla conquista del titolo assoluto nella NASCAR europea, grazie alla joint-venture realizzata tra il team Alex Caffi Motorsport fondato dal pilota bresciano e l’Academy Motorsport di Federico Monti. Il canadese, dopo aver sfiorato la vittoria di tappa a Vallelunga lo scorso anno, avrà così modo di gareggiare per l’intera stagione al volante dei bolidi da oltre 400 cv che saranno protagonisti nell’arco di sette appuntamenti.

“E’ una tipologia di vettura che da sempre mi entusiasma – ha esordito Villeneuve – in un campionato nel quale mi diverto tantissimo e che presenta al via un parterre variegato di piloti: dai giovani esordienti ai più esperti. Sono sicuro che, grazie all’esperienza di Alex e alla passione di Federico, riusciremo a cogliere dei risultati importanti…divertendoci!”.

“Siamo felici di questa collaborazione che ci consentirà di avere Jacques con noi – ha sottolineato Caffi – e siamo davvero entusiasti del fatto che insieme a lui avremo l’opportunità di puntare al top. Desidero ringraziare Federico Monti per il ruolo fondamentale avuto in questa operazione e sono sicuro che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni”.

LA DIRETTA DELLA PUNTATA 339 DI ‘CIRCUS!’

LE DOMANDE DEGLI APPASSIONATI

Sono poi state centinaia le domande arrivate dai nostri spettatori nel corso della diretta per chiedere a Jacques curiosità, aneddoti e retroscena in merito alla sua carriera, divisa tutt’ora tra il ruolo di pilota e quello di opinionista televisivo. Ecco alcuni tra i passaggi più significativi:

LA FORMULA 1 DI OGGI. Quelle odierne sono le monoposto più veloci di tutti i tempi. Questo implica un livello di preparazione davvero meticoloso per i piloti, anche perchè 5G in curva…sono tanti. La Sprint Race? Io sono di vecchia scuola. E’ un qualcosa di completamente nuovo, creato solo per lo show. Non sono sicuro che potrà funzionare.

IL DUELLO CON SCHUMACHER. E’ stata una grande battaglia. Mi ha sempre spinto verso la ricerca del limite. Quando si incontra un pilota del suo livello, è sempre necessario doversi inventare qualcosa per cercare di batterlo. Il sorpasso all’Estoril mi diede una grande soddisfazione, poiché era una manovra…all’americana e riuscii a sorprenderlo dove non si sarebbe aspettato un attacco.

LA ‘SCOMMESSA’ DI SPA. Non c’è nulla di vero in merito alle voci della presunta scommessa tra me e Zonta per fare l’Eau Rouge in pieno. Anche perchè lo avevo sempre fatto fino a quel momento. Forse gli dissi solo che, avendola fatta io già in passato, lui non ci sarebbe riuscito…in ogni caso, è sempre stato un motivo d’orgoglio e una grande sfida affrontare quel tratto a gas spalancato. Forse all’epoca solo io e Schumacher ci riuscivamo.

COMPAGNI DI SQUADRA. In Formula 1 ne ho avuti tanti. Ma quelli con cui mi sono trovato meglio devo dire che sono stati Olivier Panis e Felipe Massa. Con loro si poteva lavorare davvero molto serenamente.

IL FUTURO IN TV. Quest’anno non mi vedrete su Sky Italia. Porterò avanti la mia collaborazione con Canal Plus in lingua francese e poi…mi concentrerò sul ruolo di pilota.

FERRARI E LE MANS. Come mai non ho mai corso con la Ferrari in Formula 1? Perchè non è mai…arrivata nessuna offerta! Sul ritorno a Le Mans, credo che per tutti sia una cosa molto positiva. Chissà…magari potrebbe essere per me l’occasione giusta per riprovarci e tentare l’assalto alla Triple Crown. Sarebbe molto bello, visto che a Le Mans per ora vanto solo un secondo posto”.

Jacques Villeneuve sarà al via della NASCAR Whelen Euro Series a partire dall’appuntamento inaugurale della stagione, in programma il 15/16 Maggio a Valencia. Tutte le gare saranno condivise in diretta streaming anche sui Social di LiveGP.

Marco Privitera