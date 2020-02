E’ un Sebastian Vettel low profile quello che si presenta ai giornalisti nella consueta intervista di fine sessione al Montmelò. Tanti i temi di giornata toccati dal pilota tedesco della Ferrari che ha tratto un suo personalissimo bilancio dei test.









Per il tedesco il bilancio di fine giornata recita 145 giri e migliore prestazione di giornata con il tempo di 1:16.841. Eppure sono molti i punti su cui dovrà lavorare la Ferrari per essere competitiva fino in fondo, secondo Vettel.

MIGLIORAMENTI NEL TERZO SETTORE DEL MONTMELO’

“Oggi è stata una giornata davvero pessima per quello che riguarda le condizioni atmosferiche, il vento era molto intenso. Guidare in queste condizioni è stato veramente poco gradevole. In definitiva non la giornata migliore per scendere in pista ma non abbiamo avuto problemi particolari. Ovviamente la bandiera rossa non è stata l’ideale per valutare la nostra simulazione di gara, ma domani Charles avrà lo stesso programma quindi, sperando che abbia una giornata senza inconvenienti e condizioni migliori, saremo in grado di raccogliere dati più attendibili rispetto ad oggi. Non era certo oggi la giornata per scendere in pista e provare a battere il record. Posso dirvi che la macchina è migliorata, specialmente nel terzo settore, ma abbiamo dovuto rinunciare a un po’ di velocità di punta. C’è lavoro da fare, siamo un grande team e la stagione non è ancora iniziata.”

PROBLEMI DI…DRAG

“E’ difficile dire dove siamo. Nessuno prova nulla di particolare, anche la gestione delle gomme e delle mappature non è quella della gara. Lo capiremo in Australia. Abbiamo provato molte configurazioni diverse. Nei test nessuno gioca tutte le sue carte, i test non sono così affidabili per capire chi è più performante. Noi abbiamo un’idea sul nostro lavoro e capiremo la nostra posizione dopo un paio di gare. il tempo ci dirà dove siamo. Stiamo lavorando al massimo per eliminare il problema di drag, ma è da qui che dobbiamo partire”.

ESSERE FERRARI

“Abbiamo provato cose che hanno funzionato e altre che non hanno funzionato. La Mercedes ha più facilità ad essere subito veloce. Dobbiamo pensare a fare il nostro lavoro e non tirare conclusioni che potrebbero rivelarsi affrettate. In ogni gara c’è la possibilità di vincere, migliore è la macchina maggiori sono le possibilità di vittoria. Siamo la Ferrari e dobbiamo provare a vincere. Non è facile per noi essere immediatamente veloci, ma dobbiamo capire come migliorare”.

Dal nostro inviato al Montmelò – Vincenzo Buonpane