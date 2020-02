Dopo la prima sessione andata in archivio la settimana scorsa, per la Formula 1 è già tempo di gettarsi verso la ultima tre giorni di test. Sarà interessante scoprire se e come Ferrari e Red Bull reagiranno allo “smacco” del DAS subito dalla Mercedes, ma soprattutto come si comporterà la Rossa, apparsa in difficoltà nelle giornate precedenti. Per avere queste risposte seguite la nostra cronaca LIVE direttamente dal paddock del Montmelò dalle ore 9 alle 18.