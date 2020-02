Terza e ultima giornata di test per quanto riguarda la prima settimana in terra catalana per la Formula 1, in attesa di tornare in pista dal 26 al 28 Febbraio per le ultime prove generali prima di Melbourne. Dopo le polemiche innescate dall’introduzione dell’innovativo sistema DAS dalla Mercedes, oggi l’attenzione verterà sulle possibili novità tecniche che i vari team porteranno in pista: seguite la nostra cronaca LIVE dal Montmelò dalle 9 alle 18.