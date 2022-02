E’ arrivato il turno di Mercedes, che svela al Mondo le forme della W13 con cui Lewis Hamilton e George Russell tenteranno di difendere l’ottavo titolo Costruttori F1 conquistato nella passata stagione. Una monoposto che ritorna all’argento e che dovrà dimostrare in pista di poter essere ancora una volta vincente come dichiarato da Toto Wolff durante la presentazione.

LA NUOVA W13

La nuova W13 del team di Stoccarda è quindi ritornata all’argento in una stagione che vede l’inizio di una nuova era tecnica. In Mercedes sono consapevoli che per difendere l’ottavo titolo costruttori non basta aver vinto negli anni precedenti ma ogni stagione deve essere vista come un nuovo inizio. Nuovo inizio anche dal punto di vista della line-up che vede finalmente George Russell al fianco di Lewis Hamilton.

The return of the Silver Arrows. 🤍 Meet the Mercedes-AMG F1 W13 E Performance. 🤩 pic.twitter.com/NsuEBvbkbK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) February 18, 2022

Un Lewis Hamilton che non ha del tutto smaltito la delusione di Abu Dhabi ma che è pronto a ripartire in questo 2022 per prendersi l’ottavo titolo. L’otto volte campione del mondo infatti è parso parecchio rilassato ma anche motivato di avere un giovane talento come Russell al suo fianco che può solo motivarlo a fare meglio. Il giovane inglese tra l’altro essendo pilota junior Mercedes conosce molto bene l’ambiente avendo già lavorato con Hamilton e Wolff e potrebbe crearsi un sincero clima di collaborazione.

LE DICHIARAZIONI DI WOLFF

Toto Wolff, Team Principal di Mercedes, è parso parecchio entusiasta di iniziare questa nuova stagione: “Da quando sono iniziati i lavori sulla W13 ho visto un grande entusiasmo in tutta la squadra. La mentalità del team è sempre stata la stessa negli ultimi anni, si riparte tutti da zero. Non c’è niente degli anni precedenti che ti farà vincere il campionato in corso. Nessun credito da prendere, ma anche nessun diritto. Come ogni anno siamo scettici sul nostro lavoro, e questa è la mentalità giusta”.

“Per me, i due momenti migliori ogni anno sono quando accendi il motore per la prima volta, cosa che è successa molto presto per noi a dicembre, e poi il secondo momento è quando la macchina viene assemblata”, ha proseguito Wolff. “Sono stato in fabbrica negli ultimi giorni a guardare questa monoposto incredibile, e ora vederla completa con la sua livrea argentata è molto emozionante”.

LE DICHIARAZIONI DI HAMILTON

Lewis Hamilton ha invece dichiarato: “Non ho mai detto che mi sarei ritirato, amo quello che faccio. E’ come essere in famiglia, non ci sono sensazioni simili. E’ stato un periodo difficile per me, avevo bisogno di fare un passo indietro e focalizzarmi sul presente. Ho avuto la fortuna di avere la mia famiglia al mio fianco. Ma non c’è stato un momento in cui ho pensato di ritirarmi, piuttosto c’è stato un momento in cui ho deciso che sarei tornato di nuovo all’attacco nella nuova stagione”.

Riguardo l’avere George Russell come compagno Hamilton ha dichiarato: “Sarà entusiasmante avere George, porterà una nuova energia nel team. Ha avuto una carriera strepitosa fino qui, sarà bello vederlo crescere e lavorare con lui. Collaboreremo per far crescere la macchina. Dopo dieci anni per me è un qualcosa di naturale essere qui, ricordo gli inizi nel 2013. E’ un privilegio far parte delle Frecce d’Argento. Il mio obiettivo è quello di tutti qui. Ogni membro della squadra lavora con l’obiettivo di vincere il campionato. Siamo già ad otto titoli, un traguardo mai raggiunto da nessuno, ma adesso lottiamo per il prossimo”.

LE DICHIARAZIONI DI RUSSELL

George Russell ha invece dichiarato: “È surreale stare qui vicino a Lewis. Avete visto la foto di quando ero piccolo. Per me è un supereroe. Lavoro da sette anni in Mercedes, conosco il team ed ho visto Lewis sin da quando ero un pilota junior. E questo è il modo migliore per entrare in una squadra come questa. Dovremo essere subito concentrati e lavorare insieme per dare le giuste informazioni al team”.

Sulla Mercedes W13 George Russell ha dichiarato: “Questi ragazzi fanno il massimo per darci il meglio, e noi porteremo questa macchina in pista dando tutto. Ovviamente io e Lewis abbiamo fatto tanti giri al simulatore, abbiamo visto i disegni e avuto tanti incontri e presentazioni. Ma vedere all’improvviso tutti insieme, gli uomini e le donne che hanno impiegato così tanto tempo, lavoro ed energie per realizzare questa vettura, è incredibile”.

Julian D’Agata