L’attesa per vedere l’aspetto della nuova monoposto Mercedes per il 2021 è finita: il team di Brackley ha presentato ufficialmente la W12. Squadra che vince non si cambia: poche novità visibili dai render pubblicati dalla scuderia rispetto alla monoposto del 2020 e duo collaudato alla guida, formato da Lewis Hamilton (#44) e Valtteri Bottas (#77). Seguite sui canali social di LiveGP.it la diretta dell’evento!

Niente più DAS

La novità più visibile sulla W12 riguarda il nuovo schema di colori: nero come base, ma che va a sfumare verso il bianco sul retrotreno, dove compaiono le scritte AMG al posto delle Stelle a tre punte. INEOS, ora parte del board della scuderia, mantiene visibili i propri loghi con un rosso sempre più presente sull’airscope.

Oggettivamente i render della vettura non danno molte informazioni su quali novità siano state introdotte dal punto di vista tecnico. Probabilmente la maggior parte del lavoro non è visibile agli occhi e si cela sotto la carrozzeria.

Mercedes ormai ha segnato una strada “filosofica” sull’approccio aerodinamico delle attuali vetture, che chiuderanno un ciclo tecnico alla fine dell’anno. Nel 2020 la W11 rappresentava una summa tecnica e su questa base i tecnici di Brackley si sono mossi.

Rimanendo dalla parte del buon senso, l’aggiornamento tecnico del 2021 proviene dal corposo upgrade visto nella fase finale della passata stagione. Fosse confermato questo approccio, a Brackley avrebbero trovato la quadra anche sull’allocazione delle risorse per il 2022.

Come si sapeva già da tempo, le W12 non monteranno il DAS (bandito dal regolamento tecnico). A meno che non ci siano stati errori grossolani nella gestione delle nuove dimensioni al retrotreno o che qualche scuderia abbia giocato un jolly per fare un enorme salto in avanti nelle prestazioni, le Mercedes rappresentano le naturali candidate alla vittoria. Anche nel 2021.

Ricordiamo che W12 è il nome colloquiale che abbiamo dato alla vettura. In realtà il nome completo è W12 E Performance, dove l’ultima parte del nome va a sottolineare una scelta commerciale della Mercedes di sottolineare i prodotti ibridi.

