Mercedes si muove, come al solito, prima degli altri e presenta una nuova livrea: tanto nero per sostenere con forza la lotta antirazzista.

Il ritorno in pista della Formula 1, tra coronavirus e proteste per i diritti civili, non si annuncia semplice. Considerando quanto successo in questi più di tre mesi che hanno cambiato completamente il mondo dello sport, la Mercedes è la prima a muoversi in questo senso, presentando la nuova livrea con cui correrà la stagione 2020.

TANTO NERO

Il tradizionale argento, storico tratto distintivo delle Frecce d’Argento, lascia spazio ad un colore di fondo nero, abbondante su tutta la macchina per sostenere il movimento Black Lives Matter e le proteste per i diritti delle minoranze, che in queste ultime settimane si sono diffuse in tutto il mondo.

Lewis Hamilton è stato uno dei primi personaggi pubblici della comunità sportiva ad essersi schierato apertamente a sostegno dei dimostranti e la squadra non ha tardato a mostrargli il suo appoggio.

“Razzismo e discriminazione non hanno posto nella nostra società e nel nostro team” ha commentato Toto Wolff. “Sono grato a Toto”, ha commentato Hamilton (sceso in piazza in prima persona durante una manifestazione a Londra), “soprattutto per aver ascoltato la mia esperienza, perché ho provato il razzismo sulla mia pelle e ho visto amici e familiari provare il razzismo sulla loro pelle: dobbiamo fare di tutto per sensibilizzare la gente al cambiamento”.

VALORI E INCLUSIONE

Il comunicato del team di Brackley che annuncia la notizia parla di orgoglio della cultura e dei valori che rappresenta la squadra, ma con un gesto non comune di autocritica riconosce la scarsa diversità tra le persone che vi lavorano.

Solo il 3% dei dipendenti del team proviene da qualche minoranza, solo il 12% le donne. Una presa di consapevolezza sincera e non comune che pone le basi per un intento molto semplice e fare di più. Di più per le comunità, di più per raggiungere quelle aree di popolazione e categorie svantaggiate ancora lontane, di più per l’inclusione.

NUOVO IMPEGNO

La nuova livrea che vedremo in pista da questo fine settimana è un impegno di tutta la squadra contro il razzismo. La scritta ‘End Racism’ campeggerà sull’Halo delle due monoposto, andando ad affiancare la scritta #WeRaceAsOne, la nuova iniziativa promossa da Liberty Media per superare ogni differenza di genere.

La squadra annuncia poi un nuovo programma di diversità e inclusione a tutti i livelli, dal recruiting allo sviluppo delle personea programmi educativi specifici legati all’educazione sportiva per categorie svantaggiate che vogliono avvicinarsi alla Formula 1.

NON SI TORNA PIU’ INDIETRO

Dopo le dichiarazioni di Bernie Ecclestone degli ultimi giorni che hanno generato polemiche feroci e forti prese di posizione, proprio la Mercedes non ha voluto aspettare.

Lewis Hamilton ha già annunciato di voler portare la protesta del Black Lives Matter anche in pista, inginocchiandosi in segno di solidarietà ai manifestanti e al defunto George Floyd. Un gesto forte, forse dirompente nel mondo troppo ingessato e autoreferenziale di una Formula 1 impaurita e paralizzata da ciò che è successo nel mondo come mai avremmo potuto immaginare.

Leggi anche: F1 | VERSO IL 2020: LOGISTICA ED ORGANIZZAZIONE NELLA “NUOVA NORMALITÀ”

Stefano De Nicolo’