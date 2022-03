Daniel Ricciardo è risultato positivo al Covid-19 dopo essersi sentito male nelle prime due giornate di test in Bahrain. Le sue condizioni sono in costante miglioramento e la McLaren è fiduciosa del suo recupero per la prima gara del 2022.

A sostituire Ricciardo in questa ultima giornata di test sarà di nuovo il suo compagno di squadra Lando Norris scendere in pista con la MCL36, che ha avuto parecchi problemi con il sistema frenanti.

UN INIZIO TRAVAGLIATO PER MCLAREN

Queste giornate di test per la McLaren sono state travagliate a causa dei vari problemi di cui ha sofferto la MCL36 specialmente nell’impianto frenante. La vettura della scuderia di Woking si è dovuta fermare diverse volte a causa dei frequenti problemi di riscaldamento e non ha potuto macinare tanti km.

Oltre ai problemi legati alla monoposto, la McLaren ora ha può contare solo su un pilota per i test, poiché Ricciardo è risultato positivo al Covid. Il pilota australiano non ha partecipato nelle due giornate precedenti ai test a causa di quella che pareva un’indisposizione fisica, per poi risultate positivo al Covid. Ricciardo quindi ha potuto testare la monoposto solamente a Barcellona e inizierà la stagione con una sola giornata e mezza di attività in pista nei test, svolti tre settimane fa.

OTTIMISMO PER IL RIENTRO, MA LE ALTERNATIVE CI SONO

Ricciardo è sicuro di partecipare al Gran Premio di Bahrain della prossima settimana, come lui stesso scrive sul suo profilo twitter: “Meglio questa settimana che la prossima. E’ un peccato perdere i test, ma ora sto cominciando a sentirmi meglio. Rimarrò isolato e mi concentrerò solo sul prossimo fine settimana. Un grande ringraziamento a Lando e alla McLaren per aver fatto il lavoro pesante”.

Lo stesso ottimismo viene condiviso anche dalla McLaren, che nella nota in cui confermava la positività del propri pilota, ha concluso che secondo il regolamento a Ricciardo sarà dato la possibilità di correre la gara. Questo perché il periodo di isolamento del pilota australiano dovrebbe terminare giusto tempo per l’inizio del weekend di gara.

In ogni caso, Andreas Seidl, team principal di Woking, ha voluto specificare come la squadra sia pronta ad ogni evenienza: “In base alle attuali disposizioni, Daniel dovrebbe uscire dall’isolamento il prossimo giovedì mattina. In caso di indisponibilità, comunque, abbiamo un accordo con Mercedes, e potremmo schierare Vandoorne o De Vries”.

In questo caso, da segnalare come l’olandese parrebbe in vantaggio, perchè il belga sarebbe impegnato a Sebring per la prima gara stagionale del WEC. In ogni caso, se la chiamata dovesse arrivare, entrambi si faranno trovare sicuramente preparati.

Chiara Zaffarano