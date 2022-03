Tutto pronto in Bahrain per il day-3 dei test di F1, ultimo giorno di prove a disposizione dei team prima dell’inizio del Mondiale 2022. Dopo essere stata in cima alla classifica dei tempi per quasi tutta la giornata di ieri con Carlos Sainz, la Scuderia Ferrari cerca conferme nella sessione di oggi. La F1-75 si dimostrerà la monoposto da battere al termine di questi test o vedremo qualche altra sorpresa? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Redazione