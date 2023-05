L’ondata di maltempo che in queste ore sta colpendo l’Emilia Romagna rischia di mettere in seria difficoltà anche i lavori di preparazione in vista del Gran Premio a Imola, in programma per il prossimo fine settimana. La piena del fiume Santerno, che sorge in prossimità dell’autodromo, ha infatti reso necessaria un’evacuazione in via precauzionale di tutti gli addetti ai lavori presenti nel paddock. Le previsioni meteo parlano comunque di un miglioramento ed il regolare svolgimento della gara al momento non è a rischio.

IL PADDOCK 2 PARZIALMENTE ALLAGATO

L’Emilia Romagna in queste ore è nuovamente costretta a fare i conti con i forti disagi causati dal maltempo. Numerose le province colpite, con diversi fiumi già esondati in tutto il territorio ed oltre 900 evacuati. Con l’allerta rossa già estesa all’intera giornata di domani, i disagi non sono mancati nemmeno all’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola, alle prese con i lavori di allestimento in vista del week-end che ospiterà il Mondiale di Formula 1. Il paddock 2 (quello che, per intenderci, ospita le categorie minori) ha infatti subìto un parziale allagamento in alcune aree, rendendo necessario evacuare il personale presente all’interno dello stesso in via precauzionale.

Así está ahora la situación del río que pasa al lado del circuito. Se ha evacuado al personal como precaución. This is the situatuon right now of the river next to Imola circuit. The personnel has been evacuated as precaution. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/dflBCQK0ry — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 16, 2023

METEO IN LEGGERO MIGLIORAMENTO NEL WEEK-END

A destare preoccupazione è infatti il livello del fiume Santerno, che scorre proprio alle spalle dell’area che ospita abitualmente i mezzi di team e televisioni. Diverse strade sono state inoltre momentaneamente chiuse alla viabilità, compreso il ponte che sorge nei pressi della curva Tosa. Alcune abitazioni sono state inoltre evacuate anche nella zona delle colline limitrofe all’autodromo. In vista del week-end la perturbazione nella zona dovrebbe attenuarsi, anche se precipitazioni a carattere temporalesco sono previste per la giornata di Sabato. Di certo vi è la massima soglia di attenzione per un evento che si prepara ad accogliere oltre centomila spettatori nell’arco del fine settimana: l’auspicio di tutti è che ad essere protagonista possa essere solo la battaglia in pista.

Marco Privitera