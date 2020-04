In un’intervista a Sportmediaset Charles Leclerc ha raccontato come sta trascorrendo il suo periodo di quarantena in attesa che il Mondiale di F1 2020 prenda finalmente il via. Tra la lettura di un libro e il cimentarsi ai fornelli, il monegasco ha anche rivelato di avere Lewis Hamilton come compagno di giochi alla Playstation, anche se i risultati dell’inglese non sono propriamente come quelli ottenuti in pista.

GARE VIRTUALI E RACE FOR THE WORLD

In questo periodo di riposo forzato il pilota della Ferrari non è rimasto lontano dalle competizioni, seppur virtuali, partecipando con successo a due delle tre gare virtuali organizzate da Liberty Media, ottenendo due vittorie in Australia e Cina. Ma il suo impegno è proseguito anche nel sociale come dichiarato dallo stesso monegasco: “Secondo me in questo momento è molto bello aiutare il più possibile tutti per quanto possiamo, è importantissimo. Con alcuni piloti abbiamo organizzato il campionato Race for the World e abbiamo raccolto più di 70mila dollari, sono molto contento di questo“.

LA QUARANTENA DI CHARLES

“Le cose più strane che ho fatto in quarantena? Beh, sicuramente leggere un libro, non lo faccio molto spesso! Anche cucinare è una cosa molto strana che ho fatto, purtroppo le cose ho cucinato devo dire che non sono state proprio un grande successo“.

IL RAPPORTO CON L’ITALIA

Nel corso della chiacchierata Charles Leclerc ha anche rivelato il suo rapporto con il nostro Paese: “Sono stato molto influenzato dagli italiani durante il periodo trascorso da piccolo in Italia. La cosa che ho imparato da loro è essere me stesso, è la cosa che mi è piaciuta di più. L’italiano quando deve dirti che una cosa non gli piace lo fa, allo stesso modo quando gli piace. E’ sincero!“

LE SFIDE CON HAMILTON

Nel Campione del Mondo in carica della Mercedes, Charles Leclerc ha trovato un compagno di giochi alla Playstation: “Con Lewis giochiamo spesso a Call of Duty (noto videogioco sparatutto in prima persona, ndr), ma non è bravo come in pista diciamo! Sicuramente è l’uomo da battere anche quest’anno, ma io darò assolutamente tutto!”

Vincenzo Buonpane