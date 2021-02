Nonostante le difficoltà del 2020 e un calendario a porte chiuse ridotto a 17 gare l’audience globale della Formula 1 ha resistito all’impatto della pandemia e si è mantenuto sui livelli del 2019.

La F1 è stato il primo sport globale a ripartire, e il primo con un calendario internazionale di eventi a ristrutturare il proprio programma e a trasformarlo adattandolo alle necessità del mondo in pandemia. La stagione si è così svolta per la grande maggioranza in Europa, con il finale in Medio Oriente, risultato comunque impensabile all’inizio dell’anno, come sottolineato anche dal nuovo Ceo Stefano Domenicali.

Gli ascolti tv resistono

Con una media di 87,4 milioni di telespettatori a Gran Premio, l’audience del circus rimane in linea con il dato degli anni precedenti. Il calo rispetto al 2019 è del 4,5%, dato comunque di una certa rilevanza in considerazione delle eccezionali circostanze globali. Alcuni mercati in particolare hanno registrato risultati di rilievo, come il +43% della Cina, il +28% dei Paesi Bassi, +10% del Regno Unito, + 71% in Russia e un +5% in Germania. Stabili anche i risultati degli Stati Uniti nonostante l’assenza di Gran Premi nelle Americhe.

La vecchia Europa

La stagione svolta per la maggior parte in Europa e con finale in Medio Oriente, ha certamente attratto maggiormente gli appassionati storici della F1. Orari d’inizio delle gare più comodi e uniformi per gli spettatori del vecchio continente hanno certamente aiutato in questo senso. I nuovi circuiti hanno raccolto favori trasversali, e tracciati come il Mugello, Imola e Portimao hanno riacceso la passione dei tifosi. 1,5 miliardi gli spettatori totali, rispetto agli 1,9 del 2019 in cui si corsero però 4 gare in più. Il Gp d’Ungheria quello con la maggiore audience (103,7 m), poi il GP del Portogallo (100,5 m) e il secondo Gp del Bahrain (98,1 m).

La crescita social

Altro aspetto da non trascurare è la crescita di interazione sui social. La Formula 1 si conferma in forma, segnale evidente dell’interesse cospicuo e costante anche tra i più giovani. Considerando le 4 maggiori piattaforme social (Facebook, Twitter, Instagram e Youtube) la crescita di interazioni degli account della Formula 1 è stata tra il 2019 e il 2020 del 99%. La maggiore tra tutti i grandi campionati sportivi a livello mondiale; più della Liga, dell’Nba e del Pga Tour di golf. I followers totali sui vari social sono arrivati a 35 milioni. Molto importante anche il ruolo delle gare online: le gare virtuali hanno letteralmente riempito le lunghe settimane di quarantena durante la primavera e mantenuto vivo l’interesse in attesa dell’inizio ufficiale della stagione in pista. La serie e-sport nel 2020 ha raggiunto 11,4 milioni di visualizzazioni in streaming con una crescita del 98% rispetto al 2019.

Stefano De Nicolo’