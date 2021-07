La Formula 1 è in lutto per la morte di Carlos Reutemann: soprannominato “Lole”, è andato vicino al titolo mondiale nel 1981. In quell’anno l’argentino disobbedì agli ordini della scuderia Williams, che preferiva il suo compagno di squadra, Alan Jones.

Gli Inizi e l’approdo in F1

Carlos Reutemann nasce il 12 aprile 1942 a Santa Fé in Argentina. La carriera dell’argentino comincia con le auto da turismo e successivamente continua con la Formula 2. Nel 1970 si trasferisce in Europa per guidare un Brabham dell’Automobile Club Team Argentina, nel campionato europeo di Formula 2 .

Si fa subito notare quando manda fuori pista Jochen Rindt nel primo giro della sua prima gara a Hockenheim. Reutemann, nonostante ciò, è riuscito a tornare in pista, concludendo la corsa al quarto posto.

La stagione successiva, in Formula 2, lo vede concludere al secondo posto dietro a Ronnie Peterson. Nel 1972, il debutto con la Brabham in F1, realizzando nel Gran Premio di Argentina la pole position, per poi concludere in quarta posizione. Reutemann ottiene i suoi primi punti con il quarto posto nel Gran Premio del Canada.

La stagione successiva, sale per la prima volta sul podio nei GP di Francia e negli Stati Uniti. Nel 1974, finalmente, vince per la prima volta in Formula 1 il Gran Premio del Sud Africa. Nel corso della stagione ottiene la vittoria anche in Austria e America.

L’anno successivo coglie il suo unico successo in Germania; nel 1976, il passaggio in Ferrari in sostituzione di Lauda, scampato per miracolo alle fiamme del Nurburgring, concludendo nono il Gran Premio d’Italia.

Non partecipa alle successive tre gare, ma è ingaggiato per correre la stagione 1977. In questo primo anno con la Scuderia Ferrari, l’argentino è primo in Brasile, mentre nel ’78 coglie i successi nelle due gare svolte negli Stati Uniti e in Gran Bretagna

Passa nel 1979 al Team Lotus, conquistando una serie di podi.

Il passaggio alla Williams e la fine della carriera

Reutemann cambia di nuovo scuderia per la stagione 1980 e passa alla Williams, ottenendo la vittoria a Montecarlo. Nel 1981 arriva la terza vittoria al Gran Premio del Brasile. In questa gara l’argentino ignora gli ordini di scuderia e priva Alan Jones della vittoria e del titolo.

Dopo questa vittoria si forma un crescente astio nei suoi confronti da parte della squadra e da parte del suo team mate, che decide di non aiutarlo nell’appuntamento decisivo a Las Vegas. Reutemann perde così il titolo a favore di Nelson Piquet. Carlos, ormai demotivato e deluso per il titolo perso, decide di ritirarsi dalle competizioni dopo la seconda gara della stagione 1982.

Livegp.it rinnova le condoglianze alla famiglia.

Chiara Zaffarano