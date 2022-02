A pochi giorni dalla presentazione della vettura 2022, la Ferrari ha svelato il nome della monoposto che, sperano tutti i tifosi del Cavallino, tenterà l’assalto al titolo Mondiale in quella che sarà una stagione ricchissima di novità, a partire dal profondo cambio regolamentare e dal ritorno all’effetto suolo.

F1-75. Questo il nome che la Ferrari ha scelto per la vettura che Carlos Sainz e Charles Leclerc porteranno in pista nella stagione che tra poche settimane prenderà il via con i test di Barcellona.

RICORRENZA STORICA

Una sigla scelta non a caso dagli uomini in rosso, visto che proprio quest’anno ricorrono i 75 anni della scuderia: “La Formula 1, con il suo spirito di competizione e innovazione, è sempre stata fondamentale per la Ferrari e ha avuto un ruolo guida nello sviluppo delle nostre vetture stradali. Dunque quest’anno, in cui celebriamo il 75° anniversario della prima uscita di una nostra vettura dai cancelli della fabbrica, abbiamo deciso di onorare quello spirito chiamando la nostra vettura 2022 F1-75″, le parole di John Elkann a margine del “battesimo” della nuova monoposto.

CRESCE L’ATTESA

Dopo la buona stagione 2021 con il terzo posto nel Mondiale Costruttori, seppur senza vittorie, è spasmodica l’attesa per il prossimo Campionato di Formula 1, dove la Ferrari sarà chiamata a far sognare nuovamente i propri tifosi dopo i proclami e i bocconi amari buttati giù negli ultimi anni. L’ obiettivo minimo è tornare a lottare per vincere delle gare (con l’ultima vittoria datata 2019), mentre quello massimo, ovviamente, è la conquista del Mondiale Piloti, che manca dal 2007, e del Mondiale Costruttori che Maranello non porta a casa dal 2008.

APPUNTAMENTO A BARCELLONA

La prima data da segnare e cerchiare in rosso sul calendario è quella del 17 febbraio dove la F1-75 verrà svelata agli occhi dei tifosi, degli addetti ai lavori e dei rivali. Poi consueto filming day a Barcellona il 22 febbraio, e i primi test pre stagionali, sempre sul circuito catalano, dal 23 al 25.

Vincenzo Buonpane