Il cammino verso la stagione 2021 passa per la presentazione della livrea che adornerà la nuova monoposto di casa Haas: la VF-21. Mick Schumacher (#47) e Nikita Mazepin (#9) correranno su una monoposto dai colori inediti e con un contenuto tecnico che ci si aspetta molto simile a quello del modello precedente.

Asse Russia – USA

L’unico vero punto di discontinuità con il passato è rappresentato dalla livrea. Sul cupolone ora campeggia il logo di Uralkali, che diventa title-sponsor della scuderia americana. L’azienda (tra i maggiori produttori di fertilizzante al mondo, guidata da Dmitry Mazepin, padre di Nikita) ha raggiunto un accordo pluriennale con la scuderia.

I colori della nuova monoposto richiamano fortemente quelli della bandiera russa. Vessillo nazionale che non potrà essere portato in pista da Nikita Mazepin, che dovrà correre come atleta neutrale in ossequio alle decisioni del TAS di Losanna sul doping di Stato in Russia.

Gene Haas, presidente del team, ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Uralkali in Formula 1 come title-partner del team Haas F1. (…) È sicuramente una fase di cambiamento, ma spero di tornare ad essere nella mischia per fare punti nelle gare. Abbiamo vissuto un paio di stagioni difficili, ma abbiamo anche messo gli occhi sul quadro più ampio, in particolare il 2022 e l’implementazione dei nuovi regolamenti”.

Zero token

In Haas hanno deciso di non spendere i due gettoni di sviluppo consentiti sulla monoposto del 2021, concentrando tutte le risorse sul 2022. La VF-21 ingloberà quindi una quantità massiccia di carry-over della monoposto della passata stagione.

Gunther Steiner, a riguardo, recentemente aveva dichiarato: “Sarà una stagione piuttosto impegnativa, lo sappiamo. Ci siamo preparati. Faremo tutto il possibile per quest’anno sul medio termine, compromettendo il breve termine per guadagnare sul medio e lungo termine. Questo è il nostro piano, per il momento.”

La scelta è questionabile, ma solo il tempo dirà se in Haas hanno visto giusto. In questa lettura va sottolineato come la scuderia abbia rafforzato i legami con Ferrari, con un “hub Haas” a Maranello su cui ridistribuire il personale.

Galleria fotografica

Per il momento non sono disponibili dichiarazioni dei piloti relative alla presentazione dei nuovi colori. Oltre alla livrea vedremo la vera Haas VF-21 direttamente in pista durante i test collettivi in Bahrain del 12-14 marzo.

Luca Colombo

Continua a leggere: F1 | Aston Martin e la vettura della rinascita: viene alla luce l’AMR21!