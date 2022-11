Nico Hulkenberg tornerà di nuovo in Formula 1 come pilota ufficiale per la stagione 2023 al posto di Mick Schumacher nella Haas. Il pilota tedesco aveva lasciato la F1 al termine della stagione 2019, correndo in alcune occasioni in veste di sostituto prima nella Racing Point e poi nell’Aston Martin.

Per la stagione 2023, l’unica remota possibilità per Mick Schumacher di rimanere in F1 è il sedile della Williams, qualora Logan Sargeant non dovesse raggiungere i punti necessari per il conseguimento della Superlicenza. Il giovane pilota tedesco non ha nascosto il proprio disappunto attraverso i social: “Sono molto deluso, merito di restare in Formula 1”.

Hulkenberg ritorna titolare nel 2023 con Haas

La Haas ha scelto Nico Hulkenberg come pilota da affiancare a Kevin Magnussen per la stagione 2023. L’ufficialità è arrivata alla vigilia dell’ultimo weekend di gara della F1, che si svolgerà sul circuito di Abu Dhabi.

Il boss Guenther Steiner ha commentato così nel comunicato della Haas: “Sono naturalmente molto contento di dare il benvenuto a Nico Hulkenberg che tornerà a correre a tempo pieno in Formula 1.”

Steiner parla dell’apporto che Hulkenberg porterà alla squadra: “L’esperienza e la base di conoscenze che Nico porta al team sono evidenti, avendo reputazione di essere un ottimo qualificatore e un pilota solido e affidabile. Questi sono attributi che, quando li abbini all’esperienza di Kevin Magnussen, ci danno una formazione di piloti molto credibile e ben stagionata che crediamo aiuterà a spingere la squadra in avanti sulla griglia.”

Hulkenberg ha aggiunto un commento sul suo ingresso in Haas “Sono molto felice di trasferirmi a tempo pieno con Haas F1 Team nel 2023. Mi sento come se non avessi mai veramente lasciato la Formula 1. Sono entusiasta di avere l’opportunità di fare ciò che amo di più e voglio ringraziare Gene Haas e Guenther Steiner per la loro fiducia.”

Hulkenberg inizierà a correre come pilota ufficiale per Haas, dopo la fine del Gran Premio di Abu Dhabi, guidando la Haas quest’anno nell’ambito dei test Pirelli. Insieme a lui ci sarà il pilota di riserva Pietro Fittipaldi che proverà la monoposto.

La delusione di Mick Schumacher

Con la conferma di Hulkenberg in Haas, le speranze di Mick Schumacher di rimanere in Formula 1 sono veramente ridotte al lumicino. Il pilota tedesco lascia la Haas, dopo aver debuttato nel 2021 insieme a Nikita Mazepin per essere poi confermato nella stagione 2022.

Quest’anno, Mick Schumacher ha realizzato i primi punti a Silverstone con un ottavo posto, per poi ripertersi in Austria. Dalla gara successiva, Schumacher non è riuscito a guadagnare punti e non ha contribuito alla lotta per il mondiale costruttori.

Un altro punto a sfavore del pilota tedesco sono i numerosi incidenti in cui è stato coinvolto, con costi aggiunti per la scuderia. Per questo la Haas ha preso la decisione di non rinnovare il suo contratto con Schumacher, ma di puntare sull’esperienza di Hulkenberg.

Mick Schumacher ha lasciato sul suo profilo ufficiale Twitter un commento in cui ammette tutta la sua delusione “Non voglio nascondere di essere molto deluso dalle decisione di non rinnovare il mio contratto. In ogni caso, voglio ringraziare sia la Haas che la Ferrari per l’opportunità. Questi anni insieme mi hanno aiutato a maturare sia tecnicamente che a livello personale. E quando le cose sono diventate difficili, mi sono reso conto quanto ami questo sport. Non è sempre stato semplice, ma sono migliorato costantemente, ho imparato molto e ora so per certo di meritarmi un posto in F1. Il caso è tutt’altro che chiuso per me. Gli insuccessi ti rendono più forte. Combatterò duramente per tornare sullo schieramento”.

Chiara Zaffarano