Dopo una breve pausa torna a regalare emozioni il Mondiale di F1 con il GP degli Stati Uniti, diciannovesimo appuntamento stagionale. A scattare dalla pole position questa volta sarà Carlos Sainz affiancato dalla Red Bull di Max Verstappen. Charles Leclerc invece prenderà il via dalla dodicesima casella. Riuscirà il monegasco a rimontare o sarà una gara tutta in salita per la Rossa? E Sainz riuscirà a tenere a bada Verstappen per prendersi la seconda vittoria di questa stagione? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

LA CRONACA LIVE

Julian D’Agata