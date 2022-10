Assegnato il Titolo Piloti a Max Verstappen con largo anticipo, il Gran Premio degli Stati Uniti attende il Circus della Formula 1 nel prossimo weekend. La gara si disputerà, come succede ormai dal 2012, ad Austin, sul bellissimo Circuit of the Americas, forse il migliore dei tilkodromi in calendario.

La pista è stata ricavata alla periferia della capitale del Texas e modellata prendendo spunto dai circuiti più importanti del panorama mondiale. Un primo settore di curve veloci, dove conta molto il carico aerodinamico, è alternato ad un secondo in cui è presente un rettifilo lungo un chilometro e un terzo pieno di curve lente a 90°. La sua costruzione ha permesso agli Stati Uniti di tornare in calendario, dopo un’assenza che durava dal 2007. La sede stradale è volutamente molto larga, per consentire ai piloti di tenere traiettorie diverse e facilitare così i sorpassi.

Si tratterà del secondo appuntamento stagionale nella terra dello Zio Sam, dopo che a maggio si è tenuto il primo GP di Miami. Dal 2023, poi, le gare americane saliranno a tre con l’ingresso di Las Vegas. Da segnalare come la FP2 sarà più lunga di 30 minuti, per consentire ai team di testare le gomme Pirelli con la nuova specifica 2023.

Il tracciato

Il rettilineo di partenza presenta subito una delle peculiarità della pista: una ripidissima salita che porta verso la staccata di curva 1. Alla fine del dritto si arriva a 315 km/h per poi frenare violentemente fino agli 85 km/h necessari per affrontare la curva. La larghezza della sede stradale qui lascia ai piloti diverse possibilità di tentare il sorpasso. A seguire, una picchiata porta verso la velocissima curva 2 a sinistra, in cui non si solleva il piede dall’acceleratore. Qui si entra in un settore che ricorda molto da vicino quello di Silverstone compreso tra Maggots, Becketts e Chapel, con una serie di curvoni veloci in cui è fondamentale il carico aerodinamico che tiene la vettura incollata a terra.

Da curva 3 fino alla 9 è un susseguirsi di pieghe in cui i piloti non hanno la possibilità di sbagliare traiettoria, perchè rischierebbero di finire fuori pista; ulteriori difficoltà sono i continui saliscendi che non lasciano alcuna tregua. Fortunatamente la via di fuga in asfalto li agevola nel rientrare in pista senza ulteriori danni. Curva 10, velocissima verso sinistra, pone fine alla serie di curve, e immette in discesa verso il tornantino della 11.

All’uscita del tornante le vetture si lanciano sul lunghissimo rettilineo, in cui si apre il DRS e si raggiunge la velocità di punta di 330 km/h. La staccata successiva riduce la velocità a 110 km/h per affrontare la secca sinistrorsa che immette in un settore costituito da curve lentissime. Curve 13, 14 e 15 si affrontano ad una media di 85 km/h, per poi in uscita affrontare le successive tre velocissime pieghe verso destra. Queste formano un unico curvone che ricorda molto da vicino curva 8 del tracciato di Istanbul. A questo punto, le due curve verso sinistra 19 e 20, entrambe a 90° riportano sul rettilineo dei box, seconda zona DRS del tracciato del Gran Premio degli Stati Uniti. L’ultima piega, durante il prossimo weekend, verrà intitolata ad una vera icona del motorsport a stelle e strisce: Mario Andretti.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2012

LUNGHEZZA: 5.513 km

CURVE: 20

GIRI: 56

DISTANZA DI GARA: 308.405 km

Gli orari del GP degli Stati Uniti in TV e sul web

Venerdì 21 ottobre

PL1: 21.00-22.00 diretta Sky Sport F1 HD

Sabato 22 ottobre

PL2: 00.00-01.30 diretta Sky Sport F1 HD

PL3: 21.00-22.00 diretta Sky Sport F1 HD

Domenica 23 ottobre

Q: 00.00-01.00 diretta Sky Sport F1 HD e TV8/ Cronaca web su Livegp.it

Gran Premio: 21.00-23.00 diretta Sky Sport F1 HD e TV8/ Cronaca web su Livegp.it

Orari GP Stati Uniti su Radio Live GP

Sabato 22 ottobre

Diretta qualifiche dalle 23.45

Domenica 23 ottobre

Diretta gara dalle 20.45

Nicola Saglia