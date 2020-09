E’ ancora Valtteri Bottas a confermarsi in cima alla lista dei tempi di questa terza sessione di prove libere valide per il GP della Toscana di F1. Dietro di lui Max Verstappen e Lewis Hamilton tutti e tre racchiusi in soltanto 83 millesimi.

Una terza sessione di prove libere serratissima, con Valtteri Bottas che grazie al suo 1:16:530 si piazza davanti staccando Max Verstappen e Lewis Hamilton rispettivamente di 17 ed 83 millesimi. I primi tre sono racchiusi in un decimo e dimostrano di avere un passo nettamente superiore alla concorrenza nonostante il Mugello sia una pista nuova per tutti.

STROLL PRIMO DEGLI ALTRI, MALE LE FERRARI

Il “primo degli altri” di questa terza sessione di prove libere del GP della Toscana è Lance Stroll che piazza la sua Racing Point in quarta posizione a ben mezzo secondo da Bottas. Dietro di lui un ritrovato Pierre Gasly che conquista la quinta piazza dopo aver conquistato il suo primo successo in carriera al GP di Monza di settimana scorsa.

Settima posizione invece per Charles Leclerc, con una Ferrari che sicuramente ha fatto qualche passo avanti rispetto al GP d’Italia, ma ancora non è sufficiente per sperare di conquistare almeno un podio. Il monegasco con il suo 1:17:488 paga quasi un secondo dalla Mercedes di Bottas in una pista relativamente corta come quella del Mugello. Niente da fare invece per Sebastian Vettel che oggi invece non è riuscito ad andare oltre la diciottesima posizione. Il tedesco, fresco di firma con Aston Martin per la prossima stagione, ha registrato il suo miglior tempo in 1:18:186 con un distacco di oltre sei decimi da Leclerc.

Ottavo Alex Albon con la Red Bull anche lui in difficoltà oggi se paragonato al compagno di squadra Verstappen da cui paga ben un secondo. Chiudono la top ten l’altra Alpha Tauri di Daniil Kvyat e la Haas di Romain Grosjean che finalmente sembra respirare aria di media classifica dopo essere stata relegata nelle ultime posizioni in questo inizio di stagione 2020.

Le premesse per una qualifica emozionante ci sono tutte, sintonizzatevi sulle pagine di LiveGP per seguire il commento in diretta insieme alla nostra redazione. Ricordiamo che le qualifiche del GP della Toscana scatteranno alle 15 ora italiana.

Julian D’Agata