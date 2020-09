La Formula 1 arriva sul tracciato del Mugello per la prima volta, con la Ferrari che festeggia il proprio 1000° GP. Le qualifiche hanno visto una prima fila totalmente Mercedes e una seconda fila totalmente Red Bull – Honda. La gara ci proporrà un altro monologo di Hamilton o una storia non lineare, come il GP d’Italia? Leclerc, in quinta posizione alla partenza, avrà abbastanza carte da giocare durante la gara? Seguite insieme a noi lo svolgimento del GP di Toscana con la nostra cronaca web e il commento live curato dalla nostra redazione auto.

Vincenzo Buonpane