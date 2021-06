Sarà Max Verstappen a scattare davanti a tutti nel GP di Stiria, ottava prova del mondiale F1 2021. L’olandese ha conquistato la sua terza pole position stagionale, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta al Paul Ricard appena una settimana fa. Inseguono invece le Mercedes, con Lewis Hamilton battuto da Valtteri Bottas, che dovrà però scontare una penalità di 3 posizioni in griglia.

VERSTAPPEN VOLA

Prova strepitosa da parte di Verstappen, che rifila ben 2 decimi al secondo classificato Bottas, sulla pista più corta del mondiale. Ribaltati i pronostici, che in virtù delle prestazioni ottenute nel corso delle prove libere, davano per favorito Hamilton.

Ne esce battuto invece il sette volte campione del mondo, che nel Q3 ha addirittura effettuato tre tentativi, preservando un set di gomme rosse in più in precedenza. Il britannico ha anche effettuato un errore nel corso del suo ultimo giro lanciato, nel quale non si stava comunque migliorando.

Grazie alla penalità inflitta a Bottas, il #44 scatterà in prima fila insieme al suo rivale per il titolo, mentre dalla terza casella partirà un sorprendente Lando Norris, autore del suo primo podio in F1 proprio al Red Bull Ring lo scorso anno. Al suo fianco ci sarà invece Sergio Perez, non particolarmente a suo agio su questo tracciato al volante della Red Bull. Il messicano, inoltre, a differenza del suo compagno e della coppia Mercedes, partirà su gomma media domani.

BENE LE ALPHATAURI, SAINZ FUORI IN Q2

Ottima prova anche da parte delle AlphaTauri, entrambe in Q3, con Pierre Gasly sesto e Yuki Tsunoda ottavo. Tra i due la Ferrari di Charles Leclerc, unica a passare il taglio del Q2. Carlos Sainz ha infatti commesso un errore nel corso del suo ultimo tentativo ed ha chiuso le qualifiche in dodicesima posizione.

In top ten invece Fernando Alonso e Lance Stroll, rispettivamente nono e decimo. Undicesimo George Russell, fuori dal Q3 per soli 8 millesimi. Eliminati in Q2 anche Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e Antonio Giovinazzi. Addirittura fuori già in Q1 Kimi Raikkonen ed Esteban Ocon, insieme alle due Haas e alla Williams di Nicholas Latifi.

Domani appuntamento con il GP di Stiria alle 15, con la pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola.

Carlo Luciani