La Mercedes di Lewis Hamilton chiude al comando l’ultimo turno di libere del GP di Stiria. La vettura del pilota anglo-americano sembra aver estratto il massimo potenziale dal motore nell’ultima uscita, volando nei settori più veloci, T1 e T2. A due decimi la Red Bull di Max Verstappen, ma la sessione di qualifica sarà certamente serrata.

Dietro ai due contendenti al titolo, la seconda Mercedes con Valtteri Bottas, lontano 4 decimi dal miglior tempo del compagno di squadra. La monoposto del pilota finlandese dovrà scontare 3 posizioni di penalità in griglia, dopo il testacoda avvenuto all’interno della corsia box nella giornata di ieri. Buon turno anche per Sergio Perez che si inserisce in quarta posizione, mettendo così ancora pressione alle Frecce Nere.

La sorpresa di questa sessione è targata AlphaTauri. Le due vetture di Faenza si sono piazzate al quinto e sesto posto della graduatoria finale, con il giapponese, a sorpresa, a precedere l’esperto compagno di squadra. Segue la prima Ferrari, quella di Charles Leclerc che ha concluso il turno in settima posizione. L’Alpine di Fernando Alonso riesce a centrare la top ten centrando l’ottavo tempo, davanti alle due Aston Martin di Lance Stroll e Sebastian Vettel.

Appena fuori dai dieci l’Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi, davanti a Esteban Ocon e Carlos Sainz. Solo l’attivazione dei track limits non ha permesso allo spagnolo un piazzamento migliore. Quattordicesimo la Williams di George Russell, da tenere in considerazione nella qualifica del pomeriggio, forse anche per un posizionamento nei primi 10.

Kimi Raikkonen è quindicesimo davanti a un ottimo Mick Schumacher. Malissimo le McLaren, ma anche in questo caso i track limits hanno fatto il loro: Daniel Ricciardo diciassettesimo, diciannovesima posizione per Lando Norris, ma potenzialmente sesto escludendo il miglior giro cancellato. In mezzo la Williams di Nicholas Latifi, chiude la classifica Nikita Mazepin.

Nel primo pomeriggio la qualifica che scatterà alle 15:00. Così come in mattinata, anche la prossima sessione ufficiale dovrebbe essere contraddistinta da condizioni metereologiche perfette per sprigionare tutta la potenza delle venti monoposto.

Our title runners @LewisHamilton and @Max33Verstappen take the top two spots in FP3!

Not long till qualifying will be here…. 👀#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/VSXk1x30FD

— Formula 1 (@F1) June 26, 2021