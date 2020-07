Il Circus della Formula 1 rimane in Austria presso il Red Bull Ring per il secondo round stagionale. Rispetto al Gran Premio della settimana scorsa, la pioggia nelle qualifiche ha mischiato tantissimo le carte in tavola, anche se in pole troviamo Lewis Hamilton, che ha stampato un giro mostruoso. Accanto all’inglese partirà Max Verstappen e, non c’è bisogno di dirlo, si prevedono scintille. Cosa ci dobbiamo aspettare da questo GP in Stiria? Un andamento imprevedibile come la gara di settimana scorsa? Seguite con noi la gara mediante la nostra cronaca web!



Julian D’Agata