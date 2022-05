E’ una Ferrari a due velocità quella vista oggi durante le qualifiche del GP di Spagna di F1. Charles Leclerc è riuscito a conquistare una gran pole position proprio nel finale della sessione mentre Carlos Sainz, ancora una volta, non riesce a prendersi quella prima fila che tanto sarebbe servita nella gara di domani.

MAGIA DI LECLERC, SAINZ INSEGUE

E’ Charles Leclerc quindi a prendersi la pole position nelle qualifiche del GP Spagna di F1. Il monegasco della Ferrari è riuscito nell’ultimo giro disponibile ad abbattere il muro del 1:19 ed a prendersi cosi la quarta partenza al palo della stagione. E dire che il buon Charles aveva commesso un errore che poteva risultare fatale, andando in testacoda proprio nel primo run della Q3 che di fatto poteva compromettere la sua qualifica. Ed invece Leclerc è riuscito grazie ad un giro strepitoso a stampare un gran 1:18.750 rifilando quasi tre decimi alla Red Bull di Max Verstappen.

Se da un lato del box Ferrari tutti possono ritenersi soddisfatti lo stesso non si può dire per l’altra Rossa di Carlos Sainz, che ancora una volta non riesce ad andare oltre la quarta posizione. Per Carlos il sabato non era iniziato nel migliore dei modi, quando sulla sua Ferrari è stato necessario sostituire il telaio per un sospetto problema nell’impianto di alimentazione. Questo però non ha inficiato sulla prestazione di Sainz che ha potuto prendere regolarmente parte alle qualifiche ma non riuscendo ancora a tirare fuori quel guizzo che avrebbe potuto regalargli la prima fila nel GP di casa.

Carlos infatti non riesce ad andare oltre la terza posizione finale, prendendosi tra l’altro anche un bel distacco dal compagno di squadra. La SF-75 numero 55 ha ottenuto come miglior riferimento 1:19.166, ben 4 decimi di distacco dalla Ferrari di Leclerc e che a parità di macchina lasciano l’amaro in bocca. Anche considerato i dati della telemetria che dimostrano come Sainz abbia faticato veramente ovunque contro il compagno, sia in accelerazione che in frenata con l’aggravante che lo spagnolo corre sul circuito di casa.

UNA PARTENZA DECISIVA

Visto il tempo del monegasco ci si poteva aspettare qualcosa in più da Sainz, anche considerando che in un circuito come Barcellona partire davanti è fondamentale. Al Montmelò sorpassare è veramente difficile ed avere due Rosse in prima fila sarebbe stato un gran bel vantaggio contro la Red Bull di Verstappen. Un Verstappen che dal canto suo ha a che fare con i soliti problemi di affidabilità sulla sua RB-18, e che oggi durante le qualifiche del GP di Spagna di F1 ha fortunosamente conquistato la prima fila nonostante i problemi. La Red Bull, come mostrato durante le prove libere, ha un gran passo gara e se le simulazioni dovessero rivelarsi corrette sarà veramente difficile per Leclerc tenersi dietro il Campione del Mondo in carica.

L’aiuto di Sainz sarebbe stato fondamentale oggi in qualifica e domani in gara ci si aspetta dallo spagnolo una prova maiuscola nel suo GP di casa, mettendo a tacere le malelingue che già lo vorrebbero seconda guida. In Ferrari oltre che sperare in una buona partenza di entrambi i piloti, dovranno capire come limare quei decimi che li separano dalla Red Bull sul passo gara, anche perché non si può chiedere a Leclerc 50 giri da qualifica come quello stampato oggi o pregare nell’ennesimo problema tecnico di Verstappen.

Julian D’Agata