In una sessione di qualifiche movimentata al Montmelò la Ferrari ha conquistato la prima e l’ultima fila dello schieramento. Un turno complicato per molti, a partire da Charles Leclerc, soltanto diciannovesimo e dunque fuori dai giochi già al termine del Q1. Ma se da un lato del box ci sarà ancora una volta da capire, dall’altro si può certamente sorridere per la prestazione di Carlos Sainz, secondo solo a Max Verstappen.

SUPER SAINZ

Dopo la delusione per l’eliminazione nel Q1 da parte di Leclerc, in casa Ferrari è tornato il sorriso alla fine del Q3, quando Sainz ha regalato la prima fila alla Scuderia. Una giornata sicuramente positiva per lo spagnolo, che ora cercherà di convertire il secondo posto delle qualifiche in un podio domani.

L’idolo di casa non ha tradito le aspettative del suo pubblico e si è dimostrato competitivo anche sul giro secco. Il distacco da Verstappen rimane però importante: quasi mezzo secondo su una pista così veloce è tanto. Ma attualmente è impossibile per chiunque pensare di poter attaccare la Red Bull e quindi l’unico obiettivo raggiungibile è quello di essere “il primo dei perdenti”, come avrebbe detto Enzo Ferrari.

LECLERC DELUDE

Questa sessione di qualifiche ha regalato diversi colpi di scena, tra cui l’eliminazione di Leclerc alla fine del Q1. Al club degli eliminati prima del Q3 si sono poi aggiunti altri due nomi eccellenti quali Sergio Perez e George Russell, ma quella del monegasco resta ancora inspiegabile.

Sicuramente le condizioni della pista ancora sporca dopo la pioggia caduta in precedenza hanno influito sull’andamento delle qualifiche, ma Leclerc è stato lento in ogni giro lanciato. Il monegasco si è detto sorpreso se sulla vettura non venisse fuori un problema, ma se così non fosse si potrebbero fare svariate ipotesi.

Il primo dubbio è la bontà degli aggiornamenti portati dalla Ferrari sulla SF-23. Le prime sensazioni sono quantomeno controverse, vista le prestazioni opposte dei due piloti. Il primo vero banco di prova sarà domani, quando vedremo se il nuovo pacchetto tecnico darà una mano alla Rossa in gara, non proprio il punto forte di questa monoposto.

Questa volta il podio dovrà essere l’obiettivo minimo, mantenere il secondo posto sarebbe invece un segnale che gli aggiornamenti portati al Montmelò siano andati nella giusta direzione. Dove potrà arrivare invece Leclerc rimane ancora un punto interrogativo.

Carlo Luciani

