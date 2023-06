E’ di Max Verstappen la pole position del GP Spagna sul circuito del Montmelò. Il pilota olandese, alla sua pole position numero 24 in carriera , in una qualifica che via via ha perso protagonisti come Leclerc e Perez (eliminati rispettivamente nel Q1 e nel Q2) non ha avuto praticamente avversari precedendo la Ferrari di Carlos Sainz e la McLaren di Lando Norris.

SUPER MAX

Max Verstappen impone la sua legge anche al Montmelò candidandosi ad una probabile passerella nella gara di domani. Questo perchè il suo primo diretto rivale per il titolo, Sergio Perez, non è andato oltre la P11 finale venendo eliminato nel corso del Q2. Ottima la prestazione di Carlos Sainz che ha chiuso la sua qualifica con il secondo tempo. ottenuto all’ultimo tentativo, davanti alla sorprendente McLaren di Lando Norris.

DELUSIONE ALONSO

Alle spalle dell’inglese troviamo l’Alpine di Pierre Gasly, con la vettura francese autrice di un’altra ottima prestazione in qualifica dopo quella di Ocon a Montecarlo. Segue un Lewis Hamilton, autore di un’incomprensione con il compagno di squadra George Russell nel finale del Q2, davanti all’Aston Martin di Lance Stroll e all’altra Alpine di Esteban Ocon. Alle spalle dell’ottimo Nico Hulkenebrg (8°) chiudono la top 10 un opaco Fernando Alonso, solo 9°, e Oscar Piastri.

DISASTRO PEREZ E LECLERC

Nella seconda parte di schieramento troviamo le sorprese negative di giornata, su tutti Sergio Perez e Charles Leclerc. Il messicano è finito nella ghiaia nel corso del suo giro lanciato nel Q2 non riuscendo a migliorare il suo crono, mentre ha fatto addirittura peggio il monegasco che, nel corso del Q1 e su una pista con un grip ancora non ottimale, non è andato oltre la P19 finale riuscendo a mettersi alle spalle solamente lo statunitense Logan Sargeant che chiude il gruppo.

LE ALTRE POSIZIONI

Brutta qualifica anche per George Russell, solo 12°, e vittima probabilmente dell’episodio con Hamilton che ha pregiudicato l’equilibrio della sua Mercedes, davanti al cinese Guanyu Zhou e davanti alle due Alpha Tauri di Nick De Vries (14°) e Yuki Tsunoda (15°). Pessima la qualifica di Valtteri Bottas (16°), anche in virtù di quanto mostrato nelle FP, e di Kevin Magnussen (17°) ancora una volta battuto sonoramente dal compagno di squadra.

L’appuntamento con il GP Spagna, ottava prova del Mondiale di Formula 1, è per le 15 di domani per una gara che si prospetta davvero entusiasmante e incerta, almeno per quanto riguarda le posizione che vanno dalle P2 a scendere.

Vincenzo Buonpane