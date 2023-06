L’incombente GP di Spagna vede i piloti nuovamente alle prese con la conferenza stampa del giovedì: seduti sulle hot-seat del fine settimana di F1 al Montmelò troviamo Zhou Guanyu (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Nico Hulkenberg (Haas), George Russell (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Nyck De Vries (AlphaTauri), Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren) e Logan Sargeant (Williams).

Gli obiettivi di Max Verstappen

Obiettivi puntati, ovviamente, sul leader del campionato e fresco vincitore al GP di Montecarlo, Max Verstappen. Ormai la supremazia del pilota e della scuderia Red Bull risultano un fatto consolidato, tanto da instillare l’idea che la scuderia di Milton Keynes possa fare “piazza pulita” di tutte le gare. L’olandese, tuttavia, vede oggettivamente poco realizzabile questo roboante risultato. In merito all’attuale stato di forma ha dichiarato: “Desidero migliorare di anno in anno. Il mio obiettivo di carriera era vincere il campionato del Mondo e dopo averlo fatto ora è una questione di assaporare tutti i momenti, divertirsi e vincere quanti più GP possibile.”

Verstappen ha aggiunto: “Il mio obiettivo non riguarda infrangere tutti i record, ma sentirmi bene con le persone con cui lavoro. Esattamente quello che sta succedendo ora.” Max ha parlato anche della supremazia prestazionale del proprio team, definendo questo periodo di dominio come un fatto normale in F1. George Russell ha commentato: “Sono d’accordo con Max quando dice che le epoche di dominio ci sono sempre state in F1 e non so come poter arrivare in punto dove possiamo avere più piloti e scuderie in lotta per il campionato, che sarebbe il meglio per questo sport e per tutti noi. Penso che i tifosi adorerebbero un campionato così, ma ovviamente non sempre i sogni si realizzano.”

Novità tecniche

L’inglese guiderà per il secondo fine settimana di fila la Mercedes W14 basata su un nuovo concetto tecnico. A riguardo George ha detto: “Penso che se guardiamo alla prestazione del sabato [a Monaco, ndR], siamo sicuramente dietro Aston Martin, Ferrari e qualche volta Alpine. La domenica siamo più vicini ad Aston Martin.” Sulla Red Bull ha dichiarato: “Come ha detto Max, sicuramente, dal punto di vista del passo puro, hanno potenziale. Tuttavia posso accadere certe cose e mi piace pensare che saremo, ad un certo punto, in grado di lottare e sfruttare qualche sfortuna altrui. E’ qualcosa di sfidante.”

Riguardo alle novità tecniche, la sorpresa del fine settimana nel Principato, Esteban Ocon, ha dichiarato: “Arrivo ovviamente con i piedi per terra in questo fine settimana. [Il tracciato del Montmelò, ndR] rappresenta un buon test per vedere dove si trova esattamente la macchina dopo aver apportato tutti questi aggiornamenti. Conosciamo tutti molto bene questa pista, quindi non vedo l’ora di iniziare le prove.”

Uno dei padroni di casa al Montmelò, Carlos Sainz, ha parlato del momento attuale in Ferrari: “Portiamo un aggiornamento qui, una nuova direzione che ci porta a un buon punto nello sviluppo di questa vettura per renderla più consistente e guidabile durante la gara, che sappiamo essere il nostro punto debole. Non è stato un inizio di stagione facile per noi, abbiamo sofferto, ma questo è il primo passo in una certa direzione che ci porterà a correggere l’efficienza della macchina. Questo non cambierà le cose, ma è il nostro primo passo per migliorare.”

Luca Colombo

