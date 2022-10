Primo matchpoint mondiale per Max Verstappen a Singapore, dove l’olandese ha già la possibilità di laurearsi nuovamente campione del mondo di F1. È un week-end tutto in salita però per l’alfiere della Red Bull, che scatterà soltanto dall’ottava casella in griglia per un errore del suo team, che lo ha lasciato a secco di benzina nel corso dell’ultimo tentativo del Q3. Vedremo se il leader di campionato ci regalerà una delle sue rimonte in una pista non semplice e con Charles Leclerc che invece partirà davanti a tutti per la nona volta in questa stagione. Seguite il GP di Singapore con noi attraverso la nostra cronaca web e la radiocronaca sui nostri canali Facebook e YouTube.