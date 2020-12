Dopo essersi imposto nella prima sessione di libere, George Russell si è ripetuto anche nella notte di Sakhir prendendosi la prima posizione delle FP2 davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Racing Point di Sergio Perez e alla Renault di Esteban Ocon. Giornata complicata per Valtteri Bottas, solamente 11°, e per la Ferrari con Sebastian Vettel 16° e Charles Leclerc con nemmeno un giro cronometrato a causa di un problema al cambio della sua SF1000.

Anche se solamente venerdì le indicazioni che arrivano da Sakhir appaiono piuttosto perentorie e nette. Al comando della giornata c’è la Mercedes e questa non è una novità, ma a guidare la lista dei tempi c’è George Russell, con il giovane pilota inglese che, dopo la mattinata, si è issato in cima alla lista dei tempi pure nella serata del Bahrain.

BENE LE RED BULL, IN DIFFICOLTA’ BOTTAS

Dietro al pilota inglese, che non ha mostrato nessun segno di incertezza nonostante il cambio vettura, troviamo la Red Bull di Max Verstappen che, complice l’assenza di Lewis Hamilton, cercherà sicuramente di rimpinguare il suo bottino di vittorie stagionali. A conferma dell’ottimo passo mostrato dalle vetture di Milton Keynes, c’è Alexander Albon, 5° nella simulazione qualifica ma piuttosto veloce sul passo gara, immediatamente dietro Sergio Perez ed Esteban Ocon. A chiudere la top 10 ci sono Daniil Kvyat (6°), Lance Stroll (7°), Daniel Ricciardo (8°), Pierre Gasly (9°) e Carlos Sainz (10°).

BOTTAS IN DIFFICOLTA’, SPROFONDO ROSSO

Appena fuori dai primi 10 c’è Vallteri Bottas che, rimasto orfano di Hamilton, è stato suonato anche da George Russell. Il finlandese, soprattutto nel passo qualifica, è parso piuttosto nervoso facendosi cancellare diversi giri cronometrati per aver oltrepassato i tarck limits in curva 8. Chi sta decisamente peggio è la Ferrari, che con Sebastian Vettel non è andata oltre il 16° crono, con il tedesco autore di due testacoda e in perenne lotta con una macchina dal bilanciamento problematico. Non meglio è andata la sessione per Charles Leclerc che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema al cambio.

FITTIPALDI VINCE LA SFIDA DEI DEB

Nella lotta per il fondo del gruppo bene le due Alfa Romeo che con Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi occupano la 12a e 13a posizione davanti alla Haas di Kevin Magnussen. Chiudono lo schieramento Nicholas Latifi (15°), Sebastian Vettel (16°), Lando Norris (17°) e Pietro Fittipaldi che ha preceduto Jack Aitken.

Vincenzo Buonpane