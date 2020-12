George Russell inizia nel migliore dei modi il proprio primo week-end di gara al volante della Mercedes. Il giovane pilota britannico ha infatti ottenuto il miglior tempo nella FP1 sul circuito di Sakhir, girando sull’inedito layout con il crono di 54.546. Alle sue spalle le due Red Bull di Verstappen e Albon, con Bottas che per il momento si è assestato in quarta piazza a 322 millesimi dalla vetta. Ben dieci piloti racchiusi nello spazio di un secondo, con le Ferrari di Vettel e Leclerc a chiudere la top ten.

RUSSELL IN GRANDE STILE

Il miglior biglietto da visita per George Russell poteva essere quello di presentarsi con il miglior tempo alla sua prima sessione ufficiale con la Mercedes. Detto, fatto: il britannico (chiamato per sostituire Lewis Hamilton, positivo al Covid-19) ha infatti sorpreso tutti sul nuovo layout del Bahrain, unico nel calendario a presentare un tempo sul giro inferiore al minuto di percorrenza.

Russell è subito sceso in pista con gomme Soft, adattandosi rapidamente alla W11 e mettendosi alle spalle i propri avversari. A partire dalle due Red Bull: Verstappen si è piazzato a 176 millesimi dal nuovo rivale, precedendo un Alex Albon autore di un testacoda in uscita da curva 2. Solo quarto tempo per Bottas, il quale rischia di finire sotto pressione qualora non dovesse riuscire a mettersi alle spalle il giovane compagno di squadra.

QUALE WEEKEND PER LA FERRARI?

Molto bene le due Alpha Tauri, con Kvyat quarto e subito davanti al compagno Gasly, mentre Renault e Ferrari si sono spartite le posizioni retrostanti della top ten: i piloti del Cavallino si sono piazzati in P8 con Vettel e P10 con Leclerc, rimediando un distacco di sette e nove decimi dalla vetta. Il monegasco è stato anche protagonista di un’escursione nel nuovo tratto della pista, in un week-end che comunque si preannuncia tutt’altro che facile per la scuderia di Maranello.

Nella seconda parte del gruppo, da segnalare qualche difficoltà per Racing Point e McLaren. A chiudere il gruppo si sono piazzati i due “deb” di Sakhir, ovvero Pietro Fittipaldi e Jack Aitken. Entrambi hanno approcciato con molta cautela la propria prima sessione al volante di Haas e Williams, rimanendo piuttosto lontani dai tempi dei rispettivi compagni di squadra. Il britannico si è anche reso protagonista di un testacoda in curva 2, senza comunque causare alcun danno alla vettura.

Alle ore 18:30 il via della seconda sessione di libere: per andare a caccia di conferme, o scacciare i propri timori. Dipenda dai punti di vista…

Marco Privitera