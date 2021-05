Dopo due gare in linea con le aspettative, la Ferrari ha deluso nel GP del Portogallo. Il week-end era iniziato bene per le rosse, che nel corso delle prove libere avevano dimostrato buone prestazioni. Da terza forza annunciata, la Scuderia di Maranello esce ridimensionata dalla lotta con McLaren e Alpine.

SAINZ FUORI DAI PUNTI

Soltanto undicesimo Carlos Sainz, che dopo l’ottima qualifica di ieri non è riuscito a confermarsi in gara. Lo spagnolo, nonostante l’ottima partenza, in cui è riuscito a scavalcare Perez, ha poi sofferto molto girando con gomma soft. Rientrato ai box per montare la mescola media, l’ex McLaren ha continuato a faticare. Poco ritmo mostrato dalla SF21, con lo spagnolo che è stato poi superato dagli avversari fino a scalare fuori dalla zona punti, compreso il suo connazionale Fernando Alonso.

LECLERC SESTO E INSODDISFATTO

Dopo una qualifica non brillante ieri, Charles Leclerc oggi non è andato oltre il sesto posto. Nella prestazione del monegasco, ha pesato infatti anche l’ottava posizione di partenza. Molto più scaltro invece Lando Norris, che sembra ormai avviato al ruolo di “primo degli altri” alle spalle dei due top team. Il britannico ha infatti chiuso la corsa al quinto posto, autore di un’altra gara consistente alle spalle dei primi della classe.

Lavoro di Norris che dovrebbe svolgere Leclerc per sperare di far lottare la Ferrari per il terzo posto nei costruttori, Alpine permettendo. La vettura francese è apparsa infatti particolarmente in forma nel corso di questo fine settimana, con entrambi i suoi piloti.

Troppo magro il bottino raccolto dalla rossa, che inizia a dare segni di difficoltà. Subito un’occasione di riscatto però il prossimo week-end, quando la Formula 1 scenderà di nuovo in pista al Montmelò per il quarto appuntamento stagionale, su una pista in cui la Ferrari ha faticato non poco negli ultimi due anni.

Carlo Luciani

