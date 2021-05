Solida prestazione da parte di Sebastian Vettel che ha terminato il Gran Premio di Montecarlo in quinta posizione, grazie anche ad un’ottima strategia dell’Aston Martin. Nel giorno del trionfo di Verstappen nel principato di Monaco, il tedesco si dimostra in ottima forma e riesce così ad ottenere i primi punti iridati di questa stagione.

Il tedesco ha ottenuto nelle qualifiche l’ottavo posto, il risultato migliore di questa stagione e alla partenza è riuscito a conquistare un’ottima posizione. Il pilota tedesco è riuscito a costruire con la strategia un buon vantaggio su Hamilton e Gasly. Grazie all’overcut, Vettel ha tenuto la posizione su Gasly con un incredibile sorpasso. Il tedesco ha poi concluso la gara in quinta posizione.

Una volta tagliato il traguardo, Vettel ha ringraziato il team dello splendido lavoro. L’ottima prestazione di oggi ha incoronato Vettel come “Driver of the Day” con il 23% di voti. Sebastian ha dichiarato al termine della gara: “E’ stata un’ottima giornata con entrambe le monoposto ai punti. E’ un buon risultato, non ce lo possiamo aspettare ad ogni gara, ma Montecarlo è speciale e ci sono tante occasioni. In questo caso ne abbiamo sfruttata una”.

Il tedesco non nasconde la sua felicità per il risultato: “Sono felice, oggi. E’ stata un’ottima gara, gestita bene fino dalla partenza e il team ha fatto un’ottima strategia. Sicuramente un ottimo risultato”.

Anche Stroll ha terminato la gara a punti con un ottavo posto figlio di un’ottima strategia elaborata dalla scuderia. Il pilota canadese è partito dalla tredicesima posizione e alla partenza è riuscito a guadagnare due posizioni. L’ottima strategia con le gomme gli ha permesso di concludere la gara in ottava posizione.

Un GP quindi positivo sia per Vettel che per l’Aston Martin, che porta entrambe le monoposto a punti in questo weekend di F1.

Chiara Zaffarano