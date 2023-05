In una sessione interrotta con alcuni minuti di anticipo in seguito all’incidente occorso alla Williams di Alex Albon, a svettare nelle FP1 del GP Monaco è stato Carlos Sainz. Il ferrarista ha ottenuto il miglior crono montando gomma nuova nel finale in 1:13.372, precedendo con un margine di oltre tre decimi l’Aston Martin del connazionale Alonso. Buoni riscontri dalla Mercedes in versione modificata, grazie al terzo tempo di Lewis Hamilton, mentre ha faticato più del previsto Max Verstappen, alle prese con evidenti problemi di assetto.

SAINZ VOLA NEL PRINCIPATO

Il week-end nel Principato si apre con una Rossa davanti a tutti. La migliore prestazione ottenuta da Sainz consente al Cavallino di iniziare con il piede giusto nelle stradine di Montecarlo, con lo spagnolo che è apparso sin da subito a proprio agio ed in grado di girare su ottimi tempi in tutte le condizioni. Il riscontro ottenuto nella prima sessione risulta più veloce di oltre 1″ rispetto a quello ottenuto lo scorso anno da Leclerc, il quale ha invece accusato in questa occasione un distacco di oltre sette decimi dal proprio compagno di squadra. In grande forma anche Fernando Alonso, costantemente al top al volante di un’Aston Martin fresca dell’annuncio che la vedrà legata ai propulsori Honda a partire dal 2026.

BENE MERCEDES, DIFFICOLTA’ PER RED BULL

Sensazioni positive in casa Mercedes, almeno con Lewis Hamilton. La versione profondamente rinnovata della monoposto di Brackley ha portato Lewis Hamilton in terza piazza, mentre ha decisamente faticato George Russell, al momento soltanto 15esimo. Difficoltà anche per la Red Bull, con Perez che ha chiuso quarto mentre Verstappen “addirittura” sesto: l’olandese si è lamentato via radio sin dalle prime battute della propria vettura, lamentando un eccessivo saltellamento ed in generale uno scarso feeling con il set-up utilizzato. I tecnici di Milton Keynes saranno dunque chiamati ad intervenire in vista della seconda sessione, ma l’impressione è che il week-end monegasco possa non essere tra i più semplici per il due-volte campione del mondo.

BOTTO DI ALBON NEL FINALE

In crescita la McLaren con la livrea celebrativa dedicata alla Triple Crown ed un Lando Norris in settima piazza, mentre a completare la top ten si sono piazzati Esteban Ocon, Lance Stroll (a quasi 1″ da Alonso) e Alex Albon. Quest’ultimo è stato l’involontario protagonista nel finale di sessione, quando ha urtato violentemente le barriere in uscita dalla curva Saint Devote: ingenti i danni riportati dalla sua Williams, con l’anglo-thailandese che ha lamentato una botta al ginocchio. Per il resto, da segnalare soltanto un’altra breve interruzione durante le FP1, resasi necessaria dopo il testacoda di Nico Hulkenberg alla Chicane del Porto.

🚩 RED FLAG 🚩 Alex Albon has crashed out of Sainte Devote. He reports he is okay over the radio The session will not be resumed#MonacoGP #F1 pic.twitter.com/fauEr8qv2q — Formula 1 (@F1) May 26, 2023

L’appuntamento è ora per le 17:00 con la seconda sessione di prove libere: un appuntamento utile per capire se lo stato di grazia di Sainz non sia soltanto un fuoco di paglia, ma anche se le difficoltà in casa Red Bull possano essere superate senza eccessivi grattacapi.

Marco Privitera