A Miami – quinto appuntamento del Mondiale di F1 2023 – sta per scattare la gara. In pole position, un po’ a sorpresa, c’è Sergio Pérez, che ha approfittato così del mezzo passo falso fatto da Max Verstappen. L’olandese, senza tempo e 9° sullo schieramento, non è riuscito a contrattaccare a causa della bandiera rossa causata da Charles Leclerc. Seconda posizione per Fernando Alonso, dietro di lui Carlos Sainz e Kevin Magnussen. Settimo Leclerc, che non si è migliorato a causa di un incidente senza conseguenze. Riuscirà Pérez a vincere ancora e a prendere la vetta del Mondiale o Verstappen rimonterà e bisserà il successo del 2022? Avremo un nuovo vincitore? Seguite con noi la diretta LIVE.

Mattia Fundarò