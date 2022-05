Si chiude con la prima posizione di Charles Leclerc la FP1 del GP Miami di F1. Il monegasco ha fatto segnare il miglior tempo in 1:31.098 con gomma soft. In seconda posizione uno strepitoso George Russell che paga un distacco di soltanto 0.071 millesimi dalla Ferrari, e segno che i problemi di porpoising sembrano risolti. Terza e quarta posizione per le due Red Bull, con Max Verstappen che oggi ha sofferto di problemi di surriscaldamento sulla sua RB18. Soltanto sesto invece Carlos Sainz, oggi autore di un testacoda che ne ha compromesso la fiducia nel finale. Appuntamento alle 23:30 per la seconda sessione di prove libere del GP Miami di F1.

LA CRONACA LIVE

Tutto pronto in Florida per la prima sessione di prove libere valide per il GP Miami di F1. Debutto assoluto per il nuovo circuito americano che si snoda tra le vie intorno all’Hard Rock Stadium, con i piloti che approfitteranno di questa FP1 per studiare i giusti riferimenti in vista delle qualifiche di domani. Chi sarà il più veloce tra le strade di Miami? Scopritelo seguendo la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

Julian D’Agata