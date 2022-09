E’ Charles Leclerc a prendersi di forza una pole position meritata nelle qualifiche valide per il GP d’Italia di F1. Il monegasco della Scuderia Ferrari ha fermato il cronometro in 1:20.161, rifilando alla Red Bull di Max Verstappen 145 millesimi prendendosi anche qualche rischio.

POLE MERITATA

Una super pole position quella conquistata oggi di Charles Leclerc nelle qualifiche del GP Italia di F1. Il pilota Ferrari è riuscito a battere la concorrenza di Max Verstappen, che oggi nulla ha potuto contro il monegasco pagando un distacco di 145 millesimi dalla vetta. C’e da dire che l’olandese della Red Bull dovrà comunque scontare una penalità in griglia domani, cosi come Sainz e Perez, ma tutti i piloti hanno spinto alla caccia del miglior tempo. Una pole position che è nata soprattutto grazie ad un gran secondo settore nel secondo tentativo della Q3, in cui Charles Leclerc ha fatto segnare un intertempo irraggiungibile per tutti.

Si poteva anche non rischiare oggi visto le copiose penalità ai diretti concorrenti, ma il monegasco ci teneva a legittimare una prima posizione ampiamente meritata facendo la differenza davanti al pubblico della Rossa. Prima posizione che dimostra che i tempi di venerdì erano veritieri e che ci sono stati dei passi avanti rispetto alle ultime uscite di Belgio e Olanda. Anche il degrado gomme è sembrato minore del previsto ed in linea con quanto visto venerdì. Vedremo domani in gara se la Ferrari riuscirà a capitalizzare l’ennesima partenza dal palo, ma le premesse per fare bene davanti al pubblico di casa sembrano esserci tutte.

LE DICHIARAZIONI DI LECLERC

Al termine delle qualifiche del GP Italia di F1, Charles Leclerc ha dichiarato: “Non è stata una sessione semplice. Sapevo che oggi la macchina aveva del potenziale, ma dovevo mettere tutto insieme nell’ultimo giro della Q3. Ci sono riuscito e sono felice del mio giro e della prestazione. Il feeling con la macchina è veramente ottimo e spero domani di fare come nel 2019. Nel settore centrale sapevo che era l’ultimo tentativo, e mi sono preso dei rischi. Dovevo recuperare in quel punto, ho attaccato ed ha funzionato. Ringrazio tutti per il sostegno, grazie ai tifosi Monza è sempre incredibile qui. Domani darò tutto per portare a casa la vittoria, questo pubblico se lo merita. C’è ancora tanta strada da fare, spingeremo fino alla fine”.

Charles Leclerc ha poi aggiunto: “Sono davvero molto felice, la pole a Monza è sempre speciale. E’ incredibile soprattutto dopo Spa dove avevamo fatto davvero tanta fatica, ma rispetto al Belgio la macchina non è cambiata molto. Credo che abbiamo trovato qualcosa, però dobbiamo confermarlo domani. Un sabato del genere ci ridà il sorriso, ora dobbiamo lavorare per vincere domani. In FP1 sentivo già di potercela fare ed il feeling è stato ottimo fin da subito. Verstappen oggi era molto forte, ma per quanto ci riguarda il feeling era molto buono e domani sarebbe una sorpresa non avere un buon passo gara”.

Julian D’Agata