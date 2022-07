Carlos Sainz è stato il protagonista di queste prove libere valide per il GP Gran Bretagna di F1. Lo spagnolo della Ferrari ha piazzato il colpo nelle FP2, facendo segnare il miglior tempo di giornata davanti al padrone di casa Lewis Hamilton. Charles Leclerc invece non è riuscito ad andare oltre la quinta posizione anche a causa di un piccolo contrattempo.

SAINZ PROTAGONISTA

E’ stato un venerdì che ha visto quindi Carlos Sainz grande protagonista, che grazie al suo 1:28.942 riesce ad ottenere il miglior tempo di giornata. Lo spagnolo della Ferrari ha trovato un ottimo bilanciamento della sua SF-75 con entrambe le mescole, piazzandosi davanti a un Lewis Hamilton secondo, ma alle prese ancora con problemi di saltellamento della sua monoposto.

Sainz ha anche tirato fuori un ottimo passo gara con gomma morbida, dimostrando che questa monoposto può essere veloce in tutte le condizioni. Dopo il GP del Canada in cui lo spagnolo ha sfiorato la vittoria, qui a Silverstone è arrivata la dimostrazione che i progressi ci sono. Certo siamo ancora a venerdì e sarebbe azzardato fare previsioni, ma sicuramente siamo sulla strada giusta.

LECLERC INSEGUE

Chi invece non sorride è Charles Leclerc. Per il monegasco è stato un venerdì di prove libere del GP Gran Bretagna difficile, come dimostra il suo quinto tempo nella simulazione qualifica. Quinto tempo che comunque è arrivato a causa di un contrattempo legato al display, che avrebbe segnalato informazioni errate al monegasco proprio nel momento in cui avrebbe dovuto fare il suo giro di qualifica.

Al secondo tentativo la gomma soft aveva dato il suo meglio nel giro precedente, non permettendo così a Leclerc di ottenere un riferimento migliore. Ma quanto mostrato in simulazione gara è invece incoraggiante, in quanto Leclerc ha girato su tempi pari al compagno di squadra Sainz. La SF-75 ha dimostrato di essere ben bilanciata anche a Silverstone e domenica la Scuderia di Maranello è seriamente per la vittoria.

Julian D’Agata